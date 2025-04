Schwarzer Papst: Nostradamus prophezeite scheinbar, was jetzt passiert

Wer wird der nächste Papst? Angesichts des Anspruchs als Weltkirche müsste das nächste katholische Oberhaupt wie der Argentinier Jorge Bergoglio (Papst Franziskus) eigentlich aus der Südhalbkugel stammen. Denn die Gläubigen aus Europa bilden längst eine verschwindende Minderheit in der Kirche.

In diesem Zusammenhang verbreitet sich nun auch eine alte Prophezeiung von Nostradamus im Netz. Der Wahrsager soll schon vor fast 500 Jahren vorausgesagt haben, wer der neue Papst wird.

Europa stark überrepräsentiert im Konklave

Doch zunächst zu den Fakten: Im Konklave mit den 135 Kardinälen sind die Europäer immer noch überrepräsentiert. So stammen 53 wahlberechtigte Kardinäle aus Europa, alleine 17 aus Italien. Das ist ein Anteil von 39 Prozent, obwohl nur noch rund ein Fünftel aller Gläubigen in Europa lebt. Damit sind die europäischen Kardinäle deutlich überrepräsentiert.

+++ Auch spannend: Nächster Papst wieder aus Deutschland? Bischof hat eine Chance +++

Ganz anders sieht es beispielsweise in Lateinamerika und der Karibik aus. Mehr als 40 Prozent der Gläubigen leben hier, doch nur 23 Kardinäle (17 Prozent) dürften den neuen Papst mitbestimmen. Auch Afrika ist unterrepräsentiert: 13 Prozent der Kardinäle stammen von dort, aber fast 20 Prozent der Katholiken.

Papst-Wahl: Wusste Nostradamus schon, was jetzt passiert?

Könnte der nächste Papst also entsprechend der globalen Verteilung der Gläubigen eine dunkle Hautfarbe haben? Ein Schwarzer als Papst – hier kommt auf einmal Nostradamus ins Spiel! Der französische Astrologe, Apotheker und Arzt soll schon in seinem Werk „Les Prophéties“ („Die Prophezeiungen“) von 1555 alles vorhergesagt haben, was nun im Vatikan passiert.

Dort ist die Rede vom „Tod eines sehr alten Pontifex“. Tatsächlich war Franziskus mit 88 Jahren der zweitälteste Papst aller Zeiten. Spannend wird es, was Nostradamus über den Nachfolger schreibt: „Ein junger Mann dunkler Hautfarbe wird mithilfe des großen Königs einem anderen Mann roter Hautfarbe den Geldbeutel übergeben.“

Weitere Nachrichten für dich:

Sehr mysteriöse Zeilen. Ein Hinweis auf eine Bestechung durch einen Kardinal (rote Robe)? Letztlich lässt sich alles und nichts hineininterpretieren. Tatsache ist jedoch, dass die katholische Kirche längst nicht mehr so europäisch geprägt ist, wie es in Rom immer noch den Anschein macht.