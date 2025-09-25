Nordkorea treibt seinen Kurs als Nuklearmacht weiter voran und sorgt international für Unruhe. Mit bis zu zwei Tonnen hoch angereichertem Uran könnte das Land mehr als 40 Atombomben bauen, wie südkoreanische Geheimdienste berichten. Während Präsident Kim Jong-un bedingte Gesprächsbereitschaft signalisiert, lehnt Pjöngjang jede Form von Denuklearisierung strikt ab.

Nordkorea als wachsende Atomgefahr

Nordkorea rüstet unter Kim Jong-un weiter auf und gibt sich als Nuklearmacht. Laut Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministers Chung Dong Young besitzt Nordkorea vermutlich bis zu zwei Tonnen hochangereichertes Uran. Das Material hat einen Reinheitsgrad von über 90 Prozent und reicht laut der IAEA aus, um mehr als 40 Atombomben herzustellen. Foto: IMAGO/SNA „Selbst in diesem Moment sind Nordkoreas Uran-Zentrifugen an vier Standorten in Betrieb“, erklärte Chung. Er warnte, dass diese Menge an Uran für die Produktion einer großen Anzahl von Atomwaffen ausreiche. Foto: IMAGO/Zoonar Ein Gipfeltreffen mit den USA sieht Chung als einzige Lösung, da Sanktionen gegen Nordkorea kaum Wirkung zeigten. Das abgeschottete Land hatte bereits im Jahr 2003 den Atomwaffensperrvertrag verlassen. Heute ist der Status Nordkoreas als Atommacht sogar ein fester Bestandteil der Verfassung. Foto: IMAGO/CHROMORANGE Nordkorea erklärte mehrfach, dass Denuklearisierung für das Land keine Option sei. Kim Jong-un zeigte sich jedoch offen für Gespräche mit den USA, unter einer Bedingung. Foto: IMAGO/ITAR-TASS „Wenn die Vereinigten Staaten ihre wahnhafte Besessenheit von der Denuklearisierung aufgeben und eine friedliche Koexistenz wünschen, dann gibt es keinen Grund, warum wir diesem Wunsch nicht nachkommen sollten,“ sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Foto: IMAGO/YAY Images Nordkoreas Immunität gegen internationale Kritik zeigt sich auch an den wiederholten Ablehnungen von Inspektionen durch die IAEA. Während sich die Weltgemeinschaft um Abrüstung bemüht, baut Nordkorea seine Atomkapazitäten weiter aus. Foto: IMAGO/Depositphotos Erst kürzlich erklärte die ständige Vertretung des Landes bei den Vereinten Nationen, dass Nordkoreas Status als Atommacht unumkehrbar sei. Die Regierung in Pjöngjang bleibt dabei: Atomwaffen sind ein nicht verhandelbarer Bestandteil ihrer nationalen Sicherheitsstrategie. Foto: IMAGO/SNA

