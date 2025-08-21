Mutmaßlicher Nord-Stream-Angreifer gefasst – Polizei schlägt in Italien zu

In Italien wurde der ukrainische Staatsbürger Serhij K. aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen. Er soll laut „Spiegel“-Informationen an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September 2022 beteiligt gewesen sein. Die Angriffe sollen von einem ukrainischen Kommando ausgeführt worden sein, das mit einer gemieteten Segeljacht namens „Andromeda“ operierte.

Nord Stream: Verdächtiger in Italien gefasst

Italienische Polizisten haben am Mittwochabend (20. August) den ukrainischen Staatsbürger Serhij K. festgenommen. Der Zugriff erfolgte in der Nähe von Rimini, basierend auf einem europäischen Haftbefehl. Serhij K. steht im Verdacht, an den Explosionen der Nord-Stream-Pipelines im September 2022 beteiligt gewesen zu sein.

Nach Angaben des „Spiegel“ sollen die Angriffe von einem ukrainischen Kommando ausgeführt worden sein. Taucher brachten mit einer gemieteten Segeljacht namens „Andromeda“ Sprengsätze zum Meeresgrund, um die Pipelines zu zerstören. Serhij K. soll nicht selbst getaucht sein, sondern eher eine koordinierende Rolle gespielt haben.

Für die ukrainische Seite galt der Angriff offenbar als militärisch legitimes Ziel. Laut Aussagen, die der „Spiegel“ 2024 in der Ukraine sammelte, betrachtete das Kommando Nord Stream 2 als Finanzierungsquelle für Putins Angriffskrieg. Gewinne aus den Gaslieferungen seien für die russische Kriegsmaschinerie essenziell. Ermittler vermuten zudem, dass die ukrainischen Streitkräfte die Aktion bewilligt hatten.

Ermittlungen führen zur Ukraine

Ursprünglich verdächtigten Medien und Politiker Russland hinter den Explosionen von Nord Stream. Doch bald kamen Ermittler der Bundespolizei der Segeljacht „Andromeda“ auf die Spur und deckten Verbindungen in die Ukraine auf.

Schon 2023 erließ Generalbundesanwalt Jens Rommel einen Haftbefehl gegen einen der verdächtigen Taucher. Eine Festnahme in Polen scheiterte jedoch, da der Beschuldigte scheinbar vorgewarnt wurde und ins Auto eines Diplomaten flüchtete. Er überquerte die Grenze in die Ukraine, bevor die Polizei zugreifen konnte.

Unklar bleibt, wann Serhij K. nach Deutschland ausgeliefert wird. Der Verdächtige war bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Informationen zur Verteidigungsstrategie liegen ebenfalls nicht vor. Mit der Festnahme von Serhij K. nimmt die Ermittlungsakte rund um Nord Stream 2 jedoch eine neue Wendung. Die Anschläge rücken damit weiter in den Fokus internationaler Strafverfolgungsbehörden.