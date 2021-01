Norbert Röttgen (CDU) kandidiert für den CDU-Vorsitz – und hat in einer Buchhandlung am Kölner Hauptbahnhof offenbar einen Fan. (Archivbild)

Norbert Röttgen: Grünen-Politikerin macht kuriose Entdeckung am Hauptbahnhof – „Da hat jemand Humor“

Eine kuriose Zusammenstellung in einer Buchhandlung im Kölner Hauptbahnhof sorgt auf Twitter aktuell für Schmunzler. Ob Zufall oder nicht – die Grünen-Europapolitikerin Dr. Hannah Neumann konnte bei diesem Anblick nicht anders, als auf den Auslöser ihrer Kamera zu drücken.

Sie schrieb dazu: „Da hat jemand Humor und nen Faible für Norbert Röttgen.“ Dem Kandidaten für den CDU-Vorsitz scheint das Foto ebenfalls zu gefallen. Ob es seinen Konkurrenten Armin Laschet und Friedrich Merz dabei genauso geht, ist allerdings fraglich.

Norbert Röttgen steht vor wegweisendem Januar

In der CDU/CSU wird der Januar der Monat der Entscheidungen. Neben der Frage nach dem neuen CDU-Vorsitzen könnte auch in Sachen Kanzlerschaft schon in wenigen Wochen Klarheit herrschen.

Die drei Kandidaten im Rennen um den CDU-Vorsitz: Merz, Röttgen und Laschet. Foto: imago images / IPON

Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist offen: Sowohl Laschet, Merz, als auch Röttgen können sich Hoffnungen machen. Wer aus dem Dreikampf als Sieger hervorgeht, hat zudem gute Chancen, Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im September zu werden. Auch wenn CSU-Politiker Markus Söder in dieser Angelegenheit wohl gern ein Wörtchen mitreden würde.

+++ CDU-Vorsitz: Unerwartete Konkurrenz für Laschet, Merz und Röttgen! Jetzt steigt ER ins Rennen ein +++

Schaut man sich das Bild aus einer Buchhandlung am Kölner Hauptbahnhof an, dürfte klar werden, welchen der vier Politiker ein Mitarbeiter der Buchhandlung wohl am liebsten auf dem Kanzlerposten sehen würde.

Ungünstige Konstellation sorgt für Lacher

In einem Regal stehen dort aufgereiht die Biografien von Markus Söder („Der Schattenkanzler“), Armin Laschet („Der Machtmenschliche“) sowie das Buch „Neue Zeit. Neue Verantwortung“ zur Wirtschaft in der Corona-Krise von Friedrich Merz. Röttgens Buch „Deutschlands beste Jahre kommen noch“ ist in dem Regal nicht zu sehen, hat aber zugegeben mit seinem Erscheinungsjahr 2009 bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Dafür findet sich neben den drei Büchern von Söder, Laschet und Merz ein ganz anderes Werk.

Da hat jemand Humor und nen Faible für @n_roettgen in der Buchhandlung am Kölner Hauptbahnhof. pic.twitter.com/LTT6NPKGVW — Dr. Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 3, 2021

Und zwar das der ehemaligen CDU-Ministerin und Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Es trägt ausgerechnet den Titel „Überlasst die Welt nicht den Wahnsinnigen“. Röttgen gefällt die sicher mit einem Augenzwinkern zu sehende aber wenig schmeichelhafte Anordnung offenbar und er drückt auf das „Like“-Herz.

Das Bild hat dabei sogar noch eine tiefere Ebene: Armin Laschet hatte Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre selbst als wissenschaftlicher Referent für Süssmuth gearbeitet. Wohl auch deswegen dürfte er die Anordnung weit weniger amüsant finden, als sein Konkurrent Röttgen. (dav)