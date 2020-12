Norbert Röttgen: Plötzlich lässt er Laschet im Regen stehen und wird Merz gefährlich

Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet haben sich auf das Amt des CDU-Parteivorsitzenden beworben.

Wer von den drei Kandidaten das Rennen machen wird, ist noch unklar. Eine neue Umfrage zeigt aber, dass die anderen beiden Kandidaten Norbert Röttgen nicht unterschätzen sollten.

Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz wollen den CDU-Parteivorsitz übernehmen

Norbert wer – eine solche oder zumindest eine so ähnliche Frage hätten vor dem Februar 2020 wohl besonders jüngere Leute gestellt, wenn man sie nach Norbert Röttgen gefragt hätte. Dieser war im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern in den letzten Jahren nicht mehr so präsent.

---------------

Das ist Norbert Röttgen:

Röttgen war von 2009 bis 2012 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Als Spitzenkandidat der NRW-CDU scheiterte er 2012 bei der Landtagswahl.

Seit 2014 ist der heute 55-Jährige Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.

Nun will er in die erste Reihe der Berliner Republik zurück: Als Kandidat um den CDU-Vorsitz.

Röttgen ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

---------------

Nach seiner Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2012, war Röttgen als Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entlassen worden. Er behielt zwar sein Bundestagsmandat, dennoch wurde es um den CDU-Politiker verhältnismäßig ruhig. Das änderte sich aber schlagartig als sich Röttgen im Februar diesen Jahres als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer für das Amt des CDU-Vorsitzes bewarb.

+++ Friedrich Merz: US-Zeitschrift schreibt über ihn – und kommt zu einem üblen Urteil +++

Sicherlich ist Norbert Röttgen kein Unbekannter, war aber im Gegensatz zu Armin Laschet – seit dem 27. Juni 2017 Ministerpräsident von NRW – und Friedrich Merz – hatte bereits 2018 für den CDU-Vorsitz kandidiert – doch etwas in „Vergessenheit“ geraten.

CDU-Parteivorsitz: Kann Norbert Röttgen Armin Laschet und Friedrich Merz gefährlich werden?

Nun könnte man meinen, dass sich Armin Laschet in der Corona-Pandemie als Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes durch seine politischen Entscheidungen von den anderen beiden Kandidaten abheben und sich so einen Vorteil verschaffen könnte. Wie eine Umfrage des „Spiegel“ zeigt, sieht es derzeit aber ganz anders aus.

---------------

Weitere Politik-News:

Donald Trump: Wahlbeauftragter liest ihm deutlich die Leviten – „Jemand wird getötet werden“

Armin Laschet: „Schäbig und unanständig“ – weil sein Sohn beschuldigt wird, sieht er jetzt rot

Angela Merkel privat: Auf der Bühne verrät sie, was sie ihren Mann erledigen lässt

---------------

Im Januar soll über den CDU-Parteivorsitz abgestimmt werden. Viel Zeit bleibt den Kandidaten also nicht mehr, um die Stimmberechtigten von sich zu überzeugen.

Norbert Röttgen möchte CDU-Parteivorsitzender werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Political-Moments

Nach der Umfrage des „Spiegel“ würde sich Friedrich Merz gegen seinen beiden Kontrahenten durchsetzen. Er bekam bei der Umfrage immerhin 33,4 Prozent der Stimmen. Bei dieser wurden 5003 Menschen im Zeitraum vom 27. November bis zum 30. November 2020 befragt. Erstaunlicherweise lag Norbert Röttgen mit 27,4 Prozent der Stimmen nur knapp hinter Friedrich Merz. Groß ist der Abstand zwischen den beiden nicht. Und was ist mit Armin Laschet? Der landete abgeschlagen mit 12,7 Prozent auf dem letzten Platz. Laut dieser Umfrage gäbe es also einen Zweikampf um den Parteivorsitz zwischen Merz und Röttgen.

Röttgen hat das Momentum. Die Frage ist nur: Hat er auch die Delegierten? https://t.co/IHAsPZx09C pic.twitter.com/dltNWBmFvF — Marc Etzold (@MEtzold) December 1, 2020

Allerdings gaben auch 26,5 Prozent der Befragten „Weiß nicht“ an. Somit haben alle drei Kandidaten noch die Chance weitere Stimmberechtigte zu überzeugen und ihr Ergebnis deutlich zu verbessern. Viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Wenn alles nach Plan läuft – was in diesen Zeiten ja eher selten der Fall ist – wissen wir schon bald, wer der neue Parteivorsitzende der CDU ist. Norbert Röttgen scheint dabei eine echte Chance zu haben. (gb)