Jette Nietzard rastet wegen Markus Söder aus – „Hundesohn“

Jette Nietzard, Sprecherin der Grünen Jugend, attackiert Markus Söder in einem TikTok-Video scharf und bezeichnet ihn als „Hundesohn“. Mit provokanten Aussagen über Söders Lebensstil sorgt die 26-Jährige für Empörung, hat das Video jedoch inzwischen gelöscht.

Nietzard kritisiert Söder scharf

Jette Nietzard, Sprecherin der Grünen Jugend, sorgt mit einem TikTok-Video für Aufsehen, in dem sie Markus Söder direkt angreift. Im Video, das den Titel „Mehr Söder für alle“ trägt, bezeichnete sie den bayerischen Ministerpräsidenten als „Hundesohn“.

Dabei warf sie Söder vor, ein luxuriöses Leben zu führen, während er anderen Menschen diesen Lebensstil verwehre. „Er isst den ganzen Tag, reist um die Welt und muss nicht arbeiten“, behauptete Nietzard. Außerdem kritisierte sie seine angeblich geringe Anwesenheit bei politischen Sitzungen und wies auf seine doppelten Bezüge von 32.000 Euro im Monat hin.

Nietzard erklärte weiter, dass Söders Politik sinnbildlich sage: „Ich will reich sein, ich will geiles Essen und um die Welt reisen, aber ihr dürft das nicht haben.“ Das Video schloss sie mit den Worten: „Das ist doch assi.“ Inzwischen hat Nietzard das Video gelöscht, dennoch ist es im Netz auffindbar. Söder selbst hat bislang nicht auf die Angriffe der 26-Jährigen reagiert.

Söder bleibt zurückhaltend

Jette Nietzard ist für ihre provokanten Aussagen bekannt und bezeichnet sich selbst als linksradikal. Seit Oktober 2024 bildet sie mit Jakob Blasel die Doppelspitze der Grünen Jugend. Ihre polarisierenden Äußerungen, oft gegen Männer, haben ihr in der Vergangenheit bereits große Aufmerksamkeit und Kritik eingebracht. Laut Nietzard gehe es nicht darum, Menschen das gute Leben zu verwehren, sondern darum, dass alle die gleichen Chancen auf einen gehobenen Lebensstil hätten.

Söder hat sich bislang nicht geäußert, was zu seinem Stil in derartigen Situationen passt. Es bleibt abzuwarten, ob der bayerische Ministerpräsident doch noch auf die scharfen Worte der jungen Grünen-Politikerin eingeht. Nietzard kündigte bereits an, im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt der Bundessprecherin der Grünen Jugend zu kandidieren.

