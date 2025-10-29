Niederlande-Wahl im Newsticker: Geert Wilders ohne Chance auf neue Regierung?

Heute wählen die Niederlande ein neues Parlament: Im Rampenlicht steht Geert Wilders und seine rechtspopulistische Partei. Trotz Chancen auf Platz eins dürfte eine Regierungsbildung aber schwierig werden, da große Parteien eine Zusammenarbeit mit Wilders ablehnen.

Spannend bleibt dabei, wer zweitstärkste Kraft wird, denn diese könnte den nächsten Regierungschef stellen.

Niederlande-Wahl im Liveticker

11.05 Uhr: Geert Wilders, Chef der rechtspopulistischen PVV, hat bei der heutigen Niederlande-Wahl in Den Haag bereits seine Stimme abgegeben. Nach dem Bruch der Koalition aus vier Parteien, die auch Wilders Anti-Islam-Partei einschloss, müssen die Niederländer erneut über 150 Abgeordnete des Parlaments abstimmen. Wilders hatte den Bruch durch einen Streit über die Asylpolitik bewusst herbeigeführt.

11.02 Uhr: Geert Wilders und seine PVV haben schlechte Aussichten auf eine Regierungsteilnahme nach der Wahl. Wichtige Parteien wie VVD und CDA lehnen eine Koalition mit ihm ab. Die verbleibenden kleinen Verbündeten reichen laut Umfragen nicht für eine Mehrheit.