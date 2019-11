Eklat im EU-Parlament – Abgeordneter Nico Semsrott: „Die Stimmung war sehr aggressiv“

View this post on Instagram

Gestern habe ich auf Twitter eine PPPPP (Penny-Pinching PowerPointPresentation) im Parlamentsgebäude angekündigt. Heute wurde mein Auftritt kurzfristig und willkürlich von Parlamentsseite verboten. Es wäre eine harmlose PPPPP gewesen, die dummerweise auch noch Partei ergriffen hätte für das Europäische Parlament. Mein Büro hatte die Position im Pressebereich (Voxbox) vor einer Woche angemeldet und zwischenzeitlich bereits einen Technik-Check absolviert. Zwei Stunden vor der Aktion wurde die Genehmigung zurück gezogen. Wir haben dann mithilfe der Fraktion eine Alternative organisiert. Mit massivem Sicherheitsaufwand und Einschüchterungsversuchen gegenüber meinem Team wurde mein Auftritt heute verhindert. Die Art, wie meinem Team gedroht wurde, ist der Würde des Hauses nicht angemessen. Dass so viel Security anwesend war, kann nur zeigen, dass sie hier ganz schön Angst vor mir haben und ich offenabr als Sicherheitsrisiko gesehen werde. Zurecht. Ich hatte in die PPPPP ein Kaninchen eingebaut! @diepartei @europeanparliament #loleu #diepartei #europaparlament