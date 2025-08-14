NGO schlägt Alarm: SPD-Landräte wollen Asyl-Sozialhilfe nur noch auf Pump geben

Wer hätte das erwartet – und dann auch noch von der SPD! Zwei Thüringer Landräte fordern im „Stern“: Wer als Asylsuchender oder Nicht-EU-Ausländer nach Deutschland kommt, soll Sozialleistungen künftig nur noch als zinsfreies Darlehen bekommen, statt wie bisher als Geschenk vom Staat.

„Wer in unser Land kommt und hier bisher nichts eingezahlt hat, darf Sozialleistungen nur noch als zinsloses Darlehen bekommen“, sagte der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke im Gespräch mit dem „Stern“. Sein Modell ist ähnlich wie BAföG für Studierende. Und wer schnell einen Job findet, muss nur einen Teil zurückzahlen. Es gehe darum, Migranten zur raschen Arbeitsaufnahme zu motivieren.

SPD-Landräte fordern Sozialleistungen auf Kredit für Geflüchtete

Bedeutet das eine schnellere Integration in den deutschen Arbeitsmarkt, der vom Fachkräftemangel gebeutelt ist und dringend neue Leute braucht? Oder ist es eine unsoziale Schuldenfalle für Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung in Deutschland Asyl suchen?

Deutschlands größte Interessenvertretung für Einwanderung, „Pro Asyl“, lehnt die Vorschläge, Sozialleistungen für Flüchtlinge künftig als Darlehen zu gewähren, entschieden ab. „Sozialleistungen für Geflüchtete als Darlehen wären unsozial und absurd und zudem aller Voraussicht nach verfassungswidrig. Dieser Vorschlag verkennt die Realität und missachtet grundlegende Rechte“, teilt Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher der NGO, in einer Presseerklärung mit.

Der Pro-Asyl-Sprecher fährt fort: „Hiermit wird suggeriert, dass Menschen nur wegen der Sozialleistungen nach Deutschland fliehen. Damit werden jedoch Krisen und Kriege sowie politische und religiöse Verfolgung in den Herkunftsländern verharmlost. Solche Vorschläge werden die Menschen nicht daran hindern, zu fliehen. Aber sie werden ihre Integration in Deutschland deutlich erschweren.“

Vorschläge würden gegen Asyl-Recht verstoßen

„Wer Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen will, sollte administrative Hürden abbauen, Berufsabschlüsse aus dem Ausland schneller anerkennen, für frühzeitige Arbeitserlaubnisse sorgen und umfassende Deutschkurse für alle Flüchtlinge anbieten“, erklärt er.

Auch rein rechtlich hat Pro Asyl Bedenken, dass der Vorschlag der SPD-Landräte durchgeht. „Das Bundesverfassungsgericht stellte mehrfach fest, dass die ‚Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums‘ im Falle von Bedürftigkeit einen Rechtsanspruch auf materielle Unterstützung beinhaltet.“

„Bürgergeld oder andere Sozialleistungen künftig lediglich als Darlehen zu gewähren, dürfte daher verfassungswidrig sein. Eine Existenzsicherung auf Kredit widerspricht dem verfassungsrechtlich garantierten menschenwürdigen Existenzminimum“, so Pro Asyl.