Linksrutsch in New York: Warum Zohran Mamdani die Generation Z überzeugt

Er hat gewonnen! Zohran Mamdani ist Bürgermeister von New York. Dabei ist er ganz anders als seine Vorgänger und schafft es damit, eine Gruppe zu faszinieren, die den Ruf hat, eigentlich von nichts sonderlich fasziniert zu sein: Die Generation Z ist Feuer und Flamme.

Mamdani ist in vielerlei Hinsicht ganz anders als seine Vorgänger: Er ist der jüngste Mayor of NYC seit über einem Jahrhundert und der erste überhaupt, der dem Islam angehört. Das und seine für US-amerikanische Verhältnisse stark linke Haltung hat die New Yorker an die Wahlurnen gerufen. Mit etwa 2 Millionen Stimmabgaben ist die Wahlbeteiligung so hoch wie seit 1969 nicht mehr.

Generation Z ist begeistert: Wie Zohran Mamdani New York umkrempelt

Mamdani macht einiges anders. Er bezeichnet sich als demokratischer Sozialist und kritisiert den Erhalt von Großspenden bei Republikanern und seiner eigenen Partei. Konsequent finanziert der Sohn ugandisch-indischer Einwanderer seinen Wahlkampf von kleinen Spenden, und das kommt gut an. Er ist pro Palästina und für den Klimaschutz.

Vor allem junge Menschen, Gen Z und Y, haben für ihn gestimmt, außerdem Gewerkschaften und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Wahlkampfthemen Mamdanis waren einfach und greifbar: eine Senkung der Mieten, Busverkehr und Kinderbetreuung kostenlos machen und einen Anstieg des Mindestlohns bis 2030 auf 30 Dollar. Die Kosten dafür sollen durch höhere Steuern für Konzerne und Spitzenverdiener gedeckt werden.

Von TikTok ins Rathaus

Doch was bringen Inhalte, wenn sie die Zielgruppe nicht erreichen? Das weiß auch Mamdani und ist auf Social Media präsent. Dort ist er selbstironisch, nahbar und immer wieder auch an der Seite erfolgreicher Influencer zu sehen. So trifft er die Generation Z in ihrem natürlichen Habitat: bei Instagram und TikTok. Zusammengerechnet hat der neue Bürgermeister 6,2 Millionen Follower auf den Plattformen. Sein Konkurrent Andrew Cuomo gerade so 250.000.

Auch auf andere Weise schafft Mamdani es, die politische Gegenseite zu provozieren. Vivian Wilson, Elon Musks Tochter, die sich 2020 als trans outete und sich seitdem von ihrem transfeindlichen Vater entfernt hat, gehört zu Mamdanis Unterstützern. Dem Portal watson sagt sie: „Zohran verlässt sich nicht einfach darauf, nur zu sagen: ‚Lasst uns New York besser machen‘.“ Er böte „greifbare“ Gesetzgebung an, „die den New Yorkern zugutekommen würde“.

Das jetzige System verrenke sich, „um einigen wenigen zu dienen“. Dabei opfere es die große Masse, und das wolle Mamdani nun ändern.