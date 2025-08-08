Netanjahu will Gaza komplett einnehmen – Deutschland verhängt Waffen-Stopp an Israel

Durch die Eskalation im Gazastreifen hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen teilweisen Rüstungsexportstopp gegen Israel verhängt. Rüstungsgüter, die potenziell im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, dürften „bis auf Weiteres“ nicht mehr geliefert werden, erklärte der Schwarz-Rot-Kanzler.

Obwohl Deutschland Israels Recht auf Selbstverteidigung betont, äußerte die Bundesregierung erhebliche Bedenken über die humanitären Folgen der geplanten Offensive.

++ Auch interessant: Besetzung von Gaza: Armee warnt Netanjahu eindringlich ++

Netanjahu: Deutschland stoppt Waffenexport

Deutschland werde „bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern“ genehmigen, „die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können“, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag. Er verwies dabei auf das von Israel „beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen“.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag einen von Regierungschef Benjamin Netanjahu vorgelegten Plan gebilligt, um die islamistische Hamas im Gazastreifen zu besiegen. Der Plan sieht vor, dass die israelische Armee die Kontrolle über die Stadt Gaza übernimmt, wie Netanjahus Büro mitteilte. Gleichzeitig soll humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete geliefert werden.

„Israel hat das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen“, erklärte Merz. „Die Freilassung der Geiseln und zielstrebige Verhandlungen über einen Waffenstillstand haben für uns oberste Priorität.“ Die Entwaffnung der Hamas sei unerlässlich. „Die Hamas darf in der Zukunft von Gaza keine Rolle spielen.“

Bundesregierung „zutiefst besorgt“

Das nun beschlossene militärische Vorgehen lasse „aus Sicht der Bundesregierung immer weniger erkennen, wie diese Ziele erreicht werden sollen“, erklärte der Kanzler.

Die Bundesregierung bleibe zutiefst besorgt „über das fortdauernde Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“, betonte Merz. „Mit der geplanten Offensive trägt die israelische Regierung noch stärker als bisher Verantwortung für deren Versorgung. Sie muss einen umfassenden Zugang für Hilfslieferungen ermöglichen, auch für UN-Organisationen und andere nicht-staatliche Institutionen.“

Mehr News:

Israel müsse „nach den richtigen Schritten der letzten Tage die humanitäre Lage in Gaza weiter umfassend und nachhaltig verbessern“, fuhr der Kanzler fort. Er forderte die israelische Regierung zudem „dringend auf, keine weiteren Schritte hin zu einer Annexion des Westjordanlands zu unternehmen“. (Mit AFP)