CDU-Politiker warnt: „Man beugt sich einem antisemitischen Mob“

Sowohl CDU-Politiker als auch der Zentralrat der Juden kritisieren den deutschen Exportstopp für Rüstungsgüter nach Israel deutlich. Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, sieht darin einen Bruch mit den Solidaritätsbekundungen des Kanzlers. „Dieser Kurswechsel läuft allen Solidaritätsbekundungen und Versprechen zuwider, die der Bundeskanzler seit seinem Amtsantritt vertreten hat“, sagte Schuster.

Er betont, laut „Focus“ Israel stehe täglich unter Raketenbeschuss. „Israel nun die Möglichkeit zu nehmen, sich gegen solche Bedrohungen zu verteidigen, gefährdet dessen Existenz“, so Schuster. Statt Israel zu schwächen, solle Deutschland den Druck auf die Terrororganisation Hamas verstärken. Die Bundesregierung müsse ihren Kurs korrigieren, fordert Schuster.

Israel braucht Unterstützung, nicht Blockaden

Auch CDU-Politiker Roderich Kiesewetter äußert massive Kritik. Er nennt den Kurs der Ampelregierung im Nahostkonflikt auf X einen „schweren politischen und strategischen Fehler Deutschlands“. Weiter heißt es: „Man beugt sich einem antisemitischen Mob der Straße“.

Kiesewetter warnt: „Mit der Aussetzung unterminiert man deshalb quasi das Völkerrecht, indem Israels Recht zur Selbstverteidigung zumindest eingeschränkt wird.“ Er sieht in der Entscheidung einen Bruch mit der Staatsräson. Deutschland verliere an Glaubwürdigkeit und beuge sich gefährlicher Hamas-Propaganda.

Klingbeil steht hinter der Entescheidung

Vizekanzler Klingbeil (SPD) hingegen verteidigt den Exportstopp. „Dem Staat Israel gilt unsere volle Solidarität, aber Falsches muss benannt werden“, erklärte er. Israel trage Mitverantwortung für das Leid in Gaza. Eine Waffenruhe, Geiselfreilassungen und humanitäre Hilfe seien nun vordringlich.

Israels Regierung kündigte an, Gaza militärisch einnehmen und die Hamas entwaffnen zu wollen. Fünf Prinzipien sollen laut Ministerpräsident Netanjahu den Krieg beenden, darunter die militärische Kontrolle Gazas und die Rückkehr aller Geiseln. CDU und Israel bleiben zentrale Themen der politischen Debatte.

