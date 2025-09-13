Nepal im Ausnahmezustand: Jugend gegen Generäle

Nepal steht im Ausnahmezustand: Jugendproteste, Tote, Rücktritt des Premiers – und ein Militär, das mit Ausgangssperren reagiert. Was als Kampf um Social Media begann, ist längst zu einem Aufstand gegen Korruption und Ungleichheit geworden.
Was genau ist die Lage in Nepal? In dieser Fotostrecke erfährst du es.
Social-Media-Verbot entfacht Massenaufstand in Nepal
