Nepal im Ausnahmezustand: Jugend gegen Generäle

Nepal steht im Ausnahmezustand: Jugendproteste, Tote, Rücktritt des Premiers – und ein Militär, das mit Ausgangssperren reagiert. Was als Kampf um Social Media begann, ist längst zu einem Aufstand gegen Korruption und Ungleichheit geworden.

Was genau ist die Lage in Nepal? In dieser Fotostrecke erfährst du es.

Social-Media-Verbot entfacht Massenaufstand in Nepal

Ausgangssperre verhängt: Nepals Generäle setzen auf militärische Macht, um Plünderungen und Chaos zu verhindern. Foto: Safal Prakash Shrestha/ZUMA Press Wire/dpa Blutiges Chaos: Mindestens 25 Tote und über 600 Verletzte – die Proteste stürzen das Land ins Trauma. Foto: Niranjan Shrestha/AP/dpa Augenzeugen berichten von scharfer Munition, als Sicherheitskräfte das Parlament schützen wollten.

Auslöser Social-Media-Verbot: Das Regierungsdekret traf vor allem die Jugend – und entzündete einen Flächenbrand der Wut. Foto: IMAGO/Xinhua Premier tritt zurück: Nach dem Rücktritt von K.P. Sharma Oli bleibt ein gefährliches Machtvakuum. Foto: Skanda Gautam/ZUMA Press Wire/dp Korruption als Wurzel: Nepals Jugend protestiert gegen Ungleichheit und die arrogante Oberschicht – die „Nepokids“. Foto: Safal Prakash Shrestha/ZUMA Press Wire/dpa TikTok als Brandbeschleuniger: Videos von Luxus-Kids gehen viral – während Millionen nur vom Geld der Migranten leben. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Instabile Vergangenheit: Seit 2006 ist Nepal Republik, es gab aber 14 Regierungen in 17 Jahren – jetzt droht die nächste Zerreißprobe. Foto: imago stock&people

Mehr interessante Artikel:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.