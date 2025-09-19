Handelt NDR wie Trump? Rauswurf von Ruhs „hochproblematisch“

Sowohl der Fall von Jimmy Kimmel in den USA, als auch die Absetzung der Moderatorin Julia Ruhs sorgten in den letzten Tagen für heftige Debatten über „Cancel Culture“. Auch wenn die Fälle nicht direkt gleichzusetzen sind, hat der NDR mit dem Schritt für viel Kritik gesorgt. Zahlreiche Politiker und Medienkollegen der Journalistin meldeten sich zu Wort.

NDR streicht Moderatorin aus Format

Mit der Sendung „Klar“ wollte der NDR ein Format schaffen, das auch konservative Zuschauer anspricht. Doch schon nach der ersten Folge kam massiver Gegenwind. Rund 250 Mitarbeiter des NDR distanzierten sich in einem Brief von der Auftaktsendung, die das Thema Migration behandelte. Die Produktion habe journalistische Standards verletzt, kritisieren sie.

Jetzt soll Journalistin Julia Ruhs das Format „Klar“ für den Sender NDR nicht mehr moderieren. Stattdessen führen der NDR und der Bayerische Rundfunk das Format mit einem erweiterten Team fort und sie steht nur noch für den BR vor der Kamera.

Die Entscheidung, Ruhs abzusetzen, löste jedoch scharfe Kritik aus. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nannte sie ein „extrem schlechtes Signal“. Auch von linker Seite kam Unterstützung für Ruhs. Heidi Reichinnek, Fraktionschefin der Linken, kritisierte im „Spiegel“: „Es ist wirklich hochproblematisch, wenn auf Druck von irgendeiner Seite etwas abgesetzt wird.“

Auch brisanter Medienfall in den USA

Neben dem NDR sorgt auch der US-Sender ABC für Schlagzeilen. Der hat die beliebte Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live“ vorerst aus dem Programm genommen. Grund dafür sind Äußerungen des Moderators Jimmy Kimmel zum Attentat auf Charlie Kirk.

Kirk, ein enger Unterstützer von Donald Trump und prominentes Gesicht der rechtsnationalen Bewegung, wurde vergangene Woche bei einem Auftritt auf einem Universitätscampus in Utah erschossen. Kimmel kritisierte in seiner Show, dass Trumps Anhänger den mutmaßlichen Täter verzweifelt von ihrer politischen Bewegung abgrenzen wollten.

Ruhs und Kimmel sind nicht gleichzusetzen

Besonders in den sozialen Medien wurde versucht, Parallelen zu Kimmel und Ruhs zu ziehen. Beide Fälle miteinander zu vergleichen, ist trotz aller Brisanz allerdings schwierig. Die Absetzung von Kimmels Show wurde durch Trump und dem Präsidenten nahestehende Medienvertreter in Gang gebracht. Hier hat die US-Regierung zum Teil selbst nachgeholfen.

Zwar gehört der NDR zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.. Die Entscheidung, Ruhs von der Sendung abzusetzen, wurde aber nicht getroffen, weil sich beispielsweise Bundeskanzler Friedrich Merz eingemischt hat. Besonders aus der Union gibt es viel Kritik an der Entscheidung des ÖRR-Senders.

Die Debatten um Julia Ruhs und Jimmy Kimmel zeigen aber nach wie vor, wie tiefgreifend Fragen von Meinungsfreiheit, journalistischer Unabhängigkeit und politischem Einfluss derzeit die Medienlandschaft prägen.