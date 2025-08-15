Nawalnys Witwe wendet sich mit emotionaler Botschaft an Trump und Putin

Julija Nawalnaja richtet sich mit einer klaren Botschaft an Putin und Trump. Kurz vor dem Alaska-Gipfel fordert sie die Freilassung politischer Gefangener aus Russland und der Ukraine.

Ihr verstorbener Mann Alexej Nawalny wurde in russischer Haft getötet – jetzt spricht sie für all jene, die keine Stimme haben.

Nawalnaja mit klarer Botschaft

Nawalnaja glaubt nicht an ein Friedenswunder. „Sie müssen einen unumkehrbaren Schritt tun, etwas, was nicht rückgängig gemacht werden kann“, sagt sie. Ihre Hoffnung: ein Gefangenenaustausch. „Befreien Sie russische politische Aktivisten und Journalisten, befreien Sie ukrainische Zivilisten. Befreien Sie diejenigen, die wegen Anti-Kriegs-Äußerungen und Social-Media-Beiträgen inhaftiert sind.“

Putin und Trump treffen sich in Anchorage, Alaska. Beide hatten in der Vergangenheit ähnliche Abkommen abgeschlossen. Damals konnten US-Bürger und Russen aus Gefängnissen befreit werden. Nawalnaja fordert jetzt mehr als Symbolpolitik. Sie will eine Vereinbarung, die bleibt – auch wenn Putin oder Trump später ihre Meinung ändern.

Im August 2024 gelang ein historischer Gefangenenaustausch. US-Journalist Evan Gershkovich und mehrere russische Oppositionelle kamen frei. Im Gegenzug durfte der in Deutschland inhaftierte „Tiergarten-Mörder“ nach Russland zurück. Für Nawalnaja ist klar: Trump und Putin können handeln, wenn es ihnen nützt.

Trump und Putin müssen handeln

Seit dem Einmarsch in die Ukraine wurden in Russland tausende Kriegsgegner verhaftet. Viele sitzen wegen Social-Media-Beiträgen hinter Gittern. Die russische Zensur trifft jeden, der die Armee kritisiert. In russisch besetzten Gebieten verschwinden laut Kyjiw regelmäßig ukrainische Zivilisten. Auch ihr Schicksal liegt nun in den Händen von Putin und Trump.

Der Gipfel in Anchorage soll nur fünf Stunden dauern. Während vor Ort logistische Verwirrung herrscht, könnte eine klare Entscheidung der beiden Präsidenten Hoffnung bringen – oder das Gegenteil.

