Beweis für Mord im Auftrag Putins? Nawalny-Witwe überrascht alle

Ist das der Beweis, dass Kreml-Kritiker und Oppositionsführer Alexej Nawalny im Gefängnis heimtückisch ermordet wurde? Kam der Auftrag direkt von Wladimir Putin? Es klingt wie eine Verschwörungstheorie, aber der Verdacht erhärtet sich jetzt offenbar.

Die Witwe des Toten teilte nun mit, dass biologisches Material von dessen Leichnam untersucht werden konnte. Man habe es ins Ausland bringen können. Das Ergebnis scheint die Theorien eines Mordes zu bestätigen. Demnach konnte in Laboren in zwei unterschiedlichen Ländern im Ausland Gift festgestellt werden.

Witwe teilt mit: Zwei Labore stellen Gift fest

Auf X teilt Julija Nawalnaja am Mittwoch mit: „Diese Labore kamen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass Alexej vergiftet wurde. Diese Ergebnisse sind von öffentlicher Bedeutung und müssen veröffentlicht werden. Wir alle haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.“

Display content from TikTok

War der zweite Giftanschlag auf Nawalny tödlich?

Nawalny starb plötzlich am 16. Februar 2024 im Strafgefangenenlager in Charp nach einem Spaziergang. An seinem Todestag begann in München die internationale Sicherheitskonferenz, an der auch Nawalnys Ehefrau als Gast teilnahm – eine Botschaft Putins an den Westen?

Der Politiker, Dokumentarfilmer und Antikorruptions-Aktivist war der führende Gegner Putins in Russland. Bereits im August 2020 verübte der russische Geheimdienst FSB einen Giftanschlag auf ihn. Er wurde mit einem Nervenkampfstoff lebensgefährlich verletzt, konnte allerdings in Deutschland medizinisch versorgt werden. Danach kehrte er nach Russland zurück, wo er direkt nach seiner Ankunft inhaftiert wurde.

Er hat bei Gegnern des Putin-Regimes den Status eines Märtyrers und Helden. Auch über seinen Tod hinaus bringt Nawalny den Kreml in Probleme und Erklärungsnot.