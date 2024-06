Der scheidende Regierungschef der Niederlande, Mark Rutte, ist offiziell zum künftigen Generalsekretär der NATO ernannt worden. Der 57-Jährige wird am 1. Oktober die Nachfolge von Jens Stoltenberg antreten. Das teilte das Verteidigungsbündnis am Mittwoch (26. Juni) in Brüssel mit. Der Norweger Stoltenberg war zehn Jahre im Amt.

Weitere Informationen folgen…