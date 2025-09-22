Putin-Provokationen nehmen zu: Dann darf die NATO zur Waffe greifen

Drei russische MiG-31 verletzten am Samstag (20. September) den estnischen Luftraum nahe Vaindloo. Außenminister Margus Tsahkna nannte die Verletzung „beispiellos dreist“. Russland bestreitet dies und betont einen Flug „in strikter Übereinstimmung mit internationalen Regeln“. Der Vorfall reiht sich in zahlreiche Provokationen an der NATO-Ostflanke ein.

Die Jets blieben rund zwölf Minuten über estnischem Gebiet. Italienische F-35 sowie schwedische und finnische Maschinen drängten sie ab. Es war bereits die vierte Verletzung dieses Jahr, jedoch die bislang längste. Tallinn meldete fehlende Flugpläne, abgeschaltete Transponder und keinen Funkkontakt.

Verletzung des Luftraums: Russland widerspricht erneut

NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobte laut CNN eine „schnelle und entschlossene“ Reaktion. Estlands Premierminister Kristen Michal sagte, die Jets seien „zum Rückzug gezwungen“ worden. Moskau erklärte dagegen, die MiG-31 seien „mehr als drei Kilometer“ entfernt über neutralem Gebiet geflogen.

Tallinn beantragte sofort Beratungen nach NATO-Artikel 4. Der Nordatlantikrat soll kommende Woche zusammentreten. Solche Konsultationen sind selten und betonen die Ernsthaftigkeit. EUs Chefdiplomatin Kaja Kallas sprach von einer „extrem gefährlichen Provokation“. Die Frage, die im Raum steht, lautet: Wie reagiert man künftig auf die russischen Provokationen? Der notwendige Abschuss russischer Drohnen über polnischem Staatsgebiet untermauert den Ernst der Lage. Sind Abschüsse künftig auch bei Kampfflugzeugen denkbar? „Merkur“ hat jenes Szenario analysiert.

Provokationen werden für die NATO zum Balanceakt

Völkerrechtlich gilt Gewalt nur als letztes Mittel, wenn unmittelbare Gefahr besteht und mildere Schritte scheitern. Geopolitik-Experte Klemens Fischer betonte gegenüber ntv, dass ein Abschuss „sehr, sehr schwer zu rechtfertigen“ sei. Militärische Praxis folge verschiedenen Eskalationsstufen: identifizieren, warnen, eskortieren, danach Warnschüsse. Erst in Extremfällen droht destruktiver Einsatz.

Der Abschuss russischer Drohnen über Polen zeigte eine Ausnahme, da es der erste dokumentierte Waffeneinsatz seit Kriegsbeginn war. Bei bemannten Jets wären politische Folgen erheblich größer. NATO-Strategien setzen derzeit auf Präsenz, Abwehrverdichtung und Artikel-4-Konsultationen. Ein Abschuss wäre kaum rechtlich begründbar, solange keine akute Bedrohung nachweisbar bleibt.

