Plötzlich geht es um Artikel 4 der NATO! So ernst ist die Lage

Die nächste Eskalation durch Putin! Jetzt hat Polen Konsultationen der Artikel gemäß Artikel 4 des NATO-Vertrages beantragt. Während von Artikel 5, dem Bündnisfall, oft die Rede ist, ist dieser Artikel 4 weitgehend unbekannt. Wir klären in dieser Fotostrecke auf, was du jetzt wissen musst.

Polen beantragt Artikel 4 des NATO-Vertrages nach Putins Drohnen-Provokation

In der Nacht auf Mittwoch gab es mindestens 19 Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen. Eine weitere Eskalation durch Putins Regime! Polens Regierung beantragte daraufhin Artikel 4 der NATO. So ernst ist die Situation wirklich. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Polens Ministerpräsident Donald Tusk sagte nach einer Krisensitzung seiner Regierung: „Die Lage ist ernst, und wir müssen uns ohne Zweifel auf verschiedene Szenarien vorbereiten.“ Er sprach von Provokationen Russlands. Foto: IMAGO/NurPhoto Artikel 4 des Nordatlantikvertrages besagt: „Die Parteien werden sich untereinander beraten, wenn nach Auffassung einer Partei die territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.“ Der Artikel ermöglicht also Beratungen und Koordinationen, ohne automatisch den Bündnisfall von Artikel 5 auszulösen. Eine Vorstufe sozusagen. Foto: IMAGO/Christian Ohde Polen hat die Rückendeckung der anderen NATO-Staaten. Großbritanniens Regierungschef Keir Starmer verurteilte das Eindringen der russischen Drohnen in den polnischen Luftraum scharf. Es sei „höchst rücksichtslos“ und „zutiefst besorgniserregend“. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte: „Ich fordere Russland auf, diese Flucht nach vorn zu beenden.“ Er fügte hinzu: „Wir gehen mit der Sicherheit der Alliierten keine Kompromisse ein.“ Der italienische Außenminister sprach von einem „Angriff auf die Sicherheit des gesamten euro-atlantischen Raums“. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter empfindet Solidaritätsbekundungen als fehlplatziert. Er forderte auf X: „Endlich mit Konsequenz und Härte antworten! Gesülze von Friedensverhandlungen muss aufhören. Es muss jetzt Taurus und massive militärische Unterstützung für die Ukraine erfolgen, denn Russland nährt sich durch unsere Schwäche.“ Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Er ist überzeugt davon, dass die Drohnenmanöver von Putin in Zusammenhang stehen mit der russischen Großübung Zapad 2025. Es gehe Russland darum, ein Lagebild zu erhalten. „Das Austesten mit Drohnenangriffen soll zeigen, wo westliche Flugabwehrstellungen sind, welche Fähigkeiten der Westen zur Abwehr hat, wie und wann reagiert wird“, so der Bundestagsabgeordnete. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

