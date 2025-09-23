Nato reagiert drastisch auf Putin-Provokationen: Androhung von Gewalt

Die Nato-Partner sind sich sicher: Putin testet den Zusammenhalt des Bündnisses. Sowohl mit Drohnen (Polen und Rumänien) als auch mit Jets (Estland) verletzte Russland in den zurückliegenden Tagen die Lufträume von Partnerländern. Moskau bestreitet die Vorsätzlichkeit, doch diese Variante glaubt im Westen niemand mehr. Jetzt warnt man den Aggressor eindringlich.

Die Nato zeigt Geschlossenheit! In den letzten Tagen wurden mehrfach die Lufträume an der Ostflanke verletzt. Das Militärbündnis hatte seither die Grenzen zu Russland gestärkt und die Wachsamkeit erhöht. Nach einer Tagung des Nato-Rats in Brüssel hat man jetzt eine klare Botschaft an den Kreml und Putin: Man werde sich mit allen Mitteln verteidigen.

Nato-Partner positionieren sich geschlossen gegen Russland

In einer gemeinsamen Erklärung geben die 32 Bündnisstaaten glasklar zu verstehen, dass man im Einklang mit dem Völkerrecht „alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen“ werde, um sich zu verteidigen und Bedrohungen abzuschrecken.

Gleichzeitig forderte man Russland abermals auf, die „eskalierenden“ Handlungen umgehend zu stoppen. Das höchste Gremium der Nato war von Estland unter der Berufung auf Artikel vier des Nordatlantikvertrags einberufen worden. Am Freitag (19. September) meldete Tallinn eine Verletzung seines Luftraums durch drei russische Kampfjets. Innerhalb von zwei Wochen war es bereits das zweite Mal, dass der Nordatlantikrat wegen solcher Vorfälle russischer Luftraumverletzungen über Nato-Gebiet zu Beratungen zusammentrat.

Der Vorfall in Estland sei Teil eines „umfassendere Musters zunehmend unverantwortlichen Verhaltens Russlands“, heißt es. Putin gab man zu verstehen, dass die Antwort der Nato „robust“ bleibt und sich die Verbündeten nicht „durch diese und andere unverantwortliche Handlungen Russlands von ihrem langjährigen Engagement abbringen [lassen], die Ukraine zu unterstützen“.

Vor rund zwei Wochen drangen bereits 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Als Reaktion startete die Nato die Initiative „Eastern Sentry“. Ziel sei es, „unsere Verteidigungsposition entlang unserer Ostflanke weiter zu stärken“, erklärte Generalsekretär Mark Rutte. (mit AFP)