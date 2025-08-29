Bekommt Deutschland eine neue Nationalhymne? Diesen Text müsstest du auswendig lernen

Sollten wir Deutschen rund 35 Jahre nach der Wiedervereinigung eine andere Nationalhymne singen? Ein Ex-Ministerpräsident bringt das ins Spiel und hat auch einen Vorschlag. Dabei schwebt ihm aber kein moderner Song vor, sondern ein Text von Bertolt Brecht. Alle Infos dazu in der Fotostrecke.

Neue Nationalhymne für Deutschland? Politiker stößt Debatte an

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow, heute Vizepräsident im Bundestag, meint im Interview mit der „Rheinischen Post", dass viele in Ostdeutschland mit der schwarz-rot-goldenen Nationalfahne „fremdeln". Auch würden sie „die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen", so Ramelow. In der DDR wurde „Auferstanden aus Ruinen" als Hymne gespielt, allerdings ab Anfang der 1970er-Jahre nur noch in der Instrumentalfassung aufgrund der Zeile „Deutschland, einig Vaterland". Ramelow hält die „Kinderhymne" von Bertolt Brecht für die passendere Wahl. Sie habe „einen wunderbaren Text". Das Gedicht wurde 1950 vertont und wurde als Gegenstück zum Deutschlandlied geschrieben, das Theodor Heuss wieder als Nationalhymne einsetzte. Brecht fand diese alte Hymne durch den 1. Weltkrieg und die Nazizeit korrumpiert. Im Text der Kinderhymne heißt es: „Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein andres gutes Land / Dass die Völker nicht erbleichen Wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen, uns wie andern Völkern hin." Und weiter: „Und nicht über und nicht unter andern Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen. Von der Oder bis zum Rhein. Und weil dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie andern Völkern ihr." Die „Kinderhymne" setzt bewusst auf Völkerverständnis und Patriotismus statt auf Nationalismus, der in den drei Strophen des „Lied der Deutschen" durchscheint („Deutschland, Deutschland über alles"). Dennoch scheint es politisch realitätsfern, dass Deutschland eine andere Hymne bekommen wird. Selbst wenn ein Begriff wie „Vaterland" oder „brüderlich" in einer Einwanderungsgesellschaft und angesichts der Gleichstellung von Frau und Mann kaum mehr zeitgemäß erscheint und möglicherweise besser „Heimatland" und „geschwisterlich" passen würde.

