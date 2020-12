München: Harte Kritik an Markus Söder! Ausgerechnet aus den eigenen Reihen: „Was zu viel ist, ist zu viel“

Er ist einer der Hauptakteure im Kampf gegen die nationale Corona-Pandemie: Markus Söder gibt mit den Corona-Maßnahmen für Bayern oft den Ton an und genießt hohes Ansehen in der Bevölkerung.

Doch ausgerechnet in seiner Landeshauptstadt München wird jetzt Kritik an seinem Kurs laut – CSU-Stadtrat und Kardiologe Hans Theiss benennt in einem offenen Brief mehrere Aspekte, die Söder in seinen Augen falsch macht.

München: Stadtrat übt offen an Kritik an Markus Söder

Nicht alle CSU-Mitglieder und Wähler sind offenbar mit der Corona-Politik des Bayrischen Landesministers einverstanden.

Professor Hans Theiss, Stadtrat von München und Gesundheits- und Finanzpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, verleiht der Kritik an Söder in einem offenen Brief auf Facebook Ausdruck.

„Ich habe bisher aus parteiinterner Loyalität geschwiegen“, beginnt der 43-Jährige seinen Appell. „aber was zu viel ist, ist zu viel“, wird der Mediziner deutlich.

Er wirft dem CSU-Chef falsche Eitelkeit vor, schreibt: „Bei allem Respekt vor Amt und Person – im Kampf gegen Corona brauchen wir weniger Herrenchiemsee und mehr Ehrlichkeit bzw. politische Treffsicherheit.“ Herrenchiemsee ist die größte Insel des Chiemsees im südlichen Bayern und vor allem für sein prunkvolles Schloss bekannt.

Die Kritik an Söder hat er auf fünf Punkte aufgeteilt, zum Beispiel die Situation in Altenheimen: „Hier gibt es bis jetzt keine schlüssigen Sicherheits- und Testkonzepte. Zwei Mitarbeitertests pro Woche kann doch nicht unser Ernst und nicht alles sein“, findet Theiss.

München: „Hier schießt du weit über das Ziel hinaus“

Auch sei zu wenig getan worden, um genug Intensivpflegekräfte an die Betten zu bringen. Der CSU-Stadtrat fordert mehr Investitionen – denn „die Pflegekräfte machen einen herausragenden Job, aber es sind einfach zu wenige.“

Ein großer Kritikpunkt sind für Hans Theiss auch die Kontaktbeschränkungen, die ab Mittwoch in Bayern noch verstärkt werden: „Die Weihnachtszeit besteht nicht nur aus Heiligabend. Ausgerechnet jetzt die Einsamen, Singles und auch normale Familien noch weiter zu isolieren, ist für mich gleichermaßen herz- und einfallslos.“ Er spricht Söder direkt an: „Hier schießt du weit über das Ziel hinaus.“

Zudem hat Theiss den Eindruck, „dass mehr Menschen durch, als an Corona sterben.“ Theiss fordert öffentliche Kampagnen, die Herzinfarkt- und Krebspatienten die Angst vor dem Apothekengang und dem Krankenhaus nehmen.

Dem Arzt aus München ist bewusst, dass er sich „gerade parteiintern um Kopf und Kragen“ redet – dabei bekommt er viel Zustimmung unter seinem Beitrag. Viele bedanken sich für die Meinung und auch den Mut, sich gegen die Partei zu stellen. (kv)