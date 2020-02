München: Kein Witz! Ein Politiker mit DIESEM Namen steht auf der CSU-Liste

Am 15. März sind wieder Kommunalwahlen in Bayern. Auf der Liste der CSU München-Land steht ein prominenter Name.

Auf dem Wahlzettel steht Franz Josef Strauß. Die Wähler können neben dem Namen ein Kreuzchen machen.

München: Bekannter Name auf CSU-Liste

Dabei handelt es sich aber nicht um den ehemaligen CSU-Vorsitzenden Strauß, der bereits 1988 verstarb. Sondern um einen 33-Jährigen Namensvetter. Verwandt sind die beiden allerdings nicht.

Franz Josef Strauß steht auf der Liste der CSU München-Land. Foto: Franz Josef Strauß/dpa

Er ist Angestellter bei der Gemeinde Aying und kandidiert nun auch für den Gemeindetag. Der Politiker steht auf der Liste der CSU München-Land. Sein Name steht ganz unten auf dem Zettel. Aber das sieht der Politiker gelassen.

Promi-Bonus wegen Namen?

„Das Beste kommt zum Schluss.“, sagt Strauß gegenüber der „Bild“. Der Platz wäre begehrt. Viele Wähler würden eher auf die Plätze ganz oben und unten schauen.

Neben dem Kommunalparlamente werden auch die Oberbürgermeister von München, Nürnberg und Augsburg gewählt.