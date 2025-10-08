„Müllert“ es bald in der CSU? Frau von Star-Spieler Müller jetzt Polit-Praktikantin

Mit hohen Tieren hat Dressurreiterin Lisa Müller (35) zwar Erfahrung – schließlich bewegt sie sich beruflich unter Spitzenpferden. Doch das, was sie seit Mittwoch (08. Oktober) tut, ist Neuland. Die Bild vermeldet: Müller absolviert ein Praktikum bei Ilse Aigner (CSU), der Präsidentin des Bayerischen Landtags.

Alles begann mit einem Missverständnis. „Ich habe bei Frau Aigners Sommerempfang auf Schloss Schleißheim gesagt, dass ich mich für Politik interessiere. Das mache ich schon immer, verpasse keine Talkshow oder Podcast“, sagt Lisa Müller zu „Bild“. „Daraus wurde gemacht, dass ich mir vorstellen könne, in die Politik zu gehen.“

Das Gespräch führte zu einem Treffen mit Aigner. „Frau Aigner und ich haben uns zwei Stunden im Landtag super ausgetauscht“, erzählt die Ehefrau von Fußball-Star Thomas Müller (Vancouver Whitecaps). Aigner bestätigt: „Ich habe mich sehr gefreut, als Lisa Müller mich gefragt hat, ob sie ein Praktikum bei mir machen kann. Sie möchte erleben, wie parlamentarische Arbeit konkret aussieht. Das unterstütze ich natürlich gerne.“

Am Mittwoch um 10 Uhr startete ihr jetzt ihr erster Tag als Polit-Praktikantin: „Sie wird mich auch zu verschiedenen Terminen begleiten, etwa zur Plenarsitzung im Landtag oder zu Gesprächen über Frauenförderung in Unternehmen“, sagt Aigner. Außerdem stehen eine CSU-Fraktionssitzung und ein Besuch bei AIRBUS Helicopters auf dem Programm.

„Vielleicht kann ihr Engagement auch andere junge Frauen ermutigen, sich stärker politisch einzubringen“, so Aigner. Genau das will Müller erreichen. „Ich möchte mitbekommen, wie Politik funktioniert und die Hintergründe kennenlernen. Wie Kompromisse auf dem häufig kleinsten gemeinsamen Nenner entstehen. Denn jeder Politiker, egal von welcher Partei, will nur das Beste für die Bürger. Nur die Wege sind eben unterschiedlich.“

Weg in die Politik offen

Sie wolle vor allem zuhören und lernen – von allen Parteien. „Auch wenn meine politische Ausrichtung und Heimat schon immer die CSU war.“ Lisa Müller ist sich sicher: „Es wird anders sein, als ich es mir vorstelle. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Zeit.“

Ob Müller nach dem Praktikum tatsächlich selbst in die Politik gehen will, lässt sie offen. „Mein Sport steht jetzt noch an erster Stelle.“ Deshalb nutzt sie für das Praktikum eine Turnierpause. „Frau Aigner hat sich netterweise danach gerichtet.“