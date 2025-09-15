Frostige Aussage bei Miosga: Reichinnek hat „kein Mitleid“ nach Mord

Der rechte Aktivist Charlie Kirk polarisierte die USA – und auch in Deutschland geht bei der Bewertung dieser Person ein Riss durch die politischen Lager. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek macht im ARD-Talk von Caren Miosga klar, wie gleichgültig sie auf diesen Mord schaut.

Sie sieht in dem erschossenen Kirk einen „ultrarechten Nationalisten“ und kritisiert unter anderem die Junge Union dafür, dass sie ihr Bedauern nach dem Attentat ausgedrückt hat.

Reichinnek sieht keinen Grund für Mitleid

„Kirk war ein White Supremacist [ein Verfechter für die die Vorherrschaft der Weißen]. Er war gegen das Selbstbestimmungsrecht. Er hat gesagt, er würde seine zehnjährige Tochter nach einer Vergewaltigung dazu zwingen, ein Kind zur Welt zu bringen. Er ist Rassist“, so Reichinnek ber Charlie Kirk.

Außerdem erinnerte sie daran, dass Kirk gesagt habe, man müsse die Opfer von Schulmassakern ertragen für das Freiheitsrecht in den USA, Waffen zu besitzen.

Die Linkspolitikerin kühl nach der Ermordung des zweifachen Familienvaters: „Man freut sich niemals über den Tod von irgendjemanden. Aber man muss an der Stelle auch kein Mitleid oder Respekt vor dieser Person haben.“

Attacke auf die Junge Union: „Der war schon problematisch“

Reichinnek zeigt sich in der ARD-Sendung irritiert über die Reaktion der Jungen Union, die einen Trauerpost in den sozialen Netzwerken abgesetzt hatte. Als im Juni Melissa Hortmann, eine Politikerin von der Demokratischen Partei, zusammen mit ihrem Mann, erschossen wurde, habe es keinen Beitrag der JU gegeben.

„Ich weiß nicht, ob das die Person ist, wo man sagen muss: Er war so ein Guter, er war so ein Rechtskonservativer. Nee, der war schon sehr problematisch“, meint die 37-Jährige zu Gast bei Miosga.