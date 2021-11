Minister der Ampel-Koalition: Große Überraschungen! Das ganze Kabinett im Überblick!

Am Mittwochnachmittag wollen Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner die Ergebnisse ihrer Ampel-Verhandlungen vorstellen. Dann steht der erste Ampel-Koalitionsvertrag auf Bundesebene und Deutschland bekommt eine neue Regierung und ein neues Kabinett!

Minister der Ampel-Koalition: Geht Cem Özdemir leer aus? Was ist mit Karl Lauterbach?

Sehr spannend wird dann auch, welche Politiker Minister der Ampel-Regierung werden! Wird Karl Lauterbach Gesundheitsminister? Schafft es der Grüne Cem Özdemir ins Kabinett? Und wird FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann tatsächlich Verteidigungsministerin? Kommt es gar zu einem Comeback der Ex-SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles? In den vergangenen Tagen kursierten einige Ministerlisten in Berlin - wie viel Wahrheit steckte in ihnen?

Kabinett der Ampel-Koalition: Christian Lindner Finanzminister und Robert Habeck Superminister

Im Ringen um das Finanzministerium hat sich höchstwahrscheinlich FDP-Chef Christian Lindner gegen Robert Habeck von den Grünen durchgesetzt. Der soll dafür ein Klima-Superministerium. Die gescheiterte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird wohl Außenministerin.

Überraschung: Offenbar bekommt die FDP laut "Bild"-Informationen das Verkehrsministerium. Eigentlich war er Grüne Toni Hofreiter für diesen Posten gehandelt worden, jetzt soll ihn Volker Wissing erhalten. Die SPD erhält dafür ein neu geschaffenes Bau-Ministerium.

Exklusiv: SPD bekommt Innen und Heimat, Arbeit, Verteidigung, Gesundheit, Bauen und Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem stellt die SPD den ChefBK. #Ampel — Moritz Rödle (@moritz_roedle) November 24, 2021

Ampel-Koalition: Das werden die Minister der neuen Regierung – Kabinett im Überblick

Bundeskanzler: Olaf Scholz (SPD)

Olaf Scholz (SPD) Chef des Kanzleramts: voraussichtlich Wolfgang Schmidt (SPD)

voraussichtlich Wolfgang Schmidt (SPD) Außen: voraussichtlich Annalena Baerbock (Grüne)

voraussichtlich Annalena Baerbock (Grüne) Finanzen: voraussichtlich Christian Lindner (FDP)

voraussichtlich Christian Lindner (FDP) Wirtschaft und Klima: voraussichtlich Robert Habeck (Grüne)

voraussichtlich Robert Habeck (Grüne) Innen: voraussichtlich Christine Lambrecht (SPD)

voraussichtlich Christine Lambrecht (SPD) Arbeit und Soziales: voraussichtlich Hubertus Heil (SPD)

voraussichtlich Hubertus Heil (SPD) Verkehr und Digitales: voraussichtlich Volker Wissing (FDP)

voraussichtlich Volker Wissing (FDP) Justiz: voraussichtlich Marco Buschmann (FDP)

voraussichtlich Marco Buschmann (FDP) Verteidigung: offen, Ministerium soll an die SPD gehen, möglichweise an Siemtje Möller

offen, Ministerium soll an die SPD gehen, möglichweise an Siemtje Möller Familie: offen, möglicherweise Katrin-Göring Eckardt (Grüne)

offen, möglicherweise Katrin-Göring Eckardt (Grüne) Ernährung und Landwirtschaft: offen, möglicherweise Steffi Lemke (Grüne)

offen, möglicherweise Steffi Lemke (Grüne) Gesundheit: offen, möglicherweise Karl Lauterbach (SPD)

offen, möglicherweise Karl Lauterbach (SPD) Bau: offen, möglicherweise Svenja Schulze (SPD)

offen, möglicherweise Svenja Schulze (SPD) Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: offen, möglicherweise Steffi Lemke (Grüne)

offen, möglicherweise Steffi Lemke (Grüne) Bildung und Forschung: offen, soll an die FDP gehen

offen, soll an die FDP gehen Entwicklung: offen, möglicherweise Bärbel Kofler (SPD)

