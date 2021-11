Minister der Ampel-Koalition: Einige Überraschungen! Das ganze Kabinett im Überblick

Am Mittwochnachmittag stellten Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner die Ergebnisse ihrer Ampel-Verhandlungen vor. Dann steht der erste Ampel-Koalitionsvertrag auf Bundesebene und Deutschland bekommt eine neue Regierung und ein neues Kabinett!

Olaf Scholz wird neuer Ampel-Bundeskanzler. Aber bekommen Cem Özdemir und Karl Lauterbach auch Posten im neuen Kabinett? Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler, picture alliance/dpa | Kay Nietfeld, picture alliance/dpa/WDR | Oliver Ziebe. picture alliance / Pressebildagentur ULMER | ULMER

Minister der Ampel-Koalition: Geht Cem Özdemir leer aus? Was ist mit Karl Lauterbach?

Sehr spannend ist, welche Politiker Minister der Ampel-Regierung werden - und welche Politiker leer ausgehen!

Wird Karl Lauterbach Gesundheitsminister? Es verdichten sich die Hinweise, dass das nicht passieren wird. Offenbar könnte die sächsische SPD-Landesministerin Petra Köpping den Vorzug erhalten. Die Partei will ihre genaue Ministerliste erst zum Parteitag am 4. Dezember bekannt geben.

Die entscheidende Frage ist: Kann @Karl_Lauterbach bis Anfang Dezember für sich behalten, dass er wohl nicht Gesundheitsminister wird... #Koalitionsvertrag #Ampelkoalition — Nikolaus Blome (@NikolausBlome) November 24, 2021

In die Röhre schaut wohl auch Cem Özdemir. Er wurde im Vorfeld als möglicher Außen- oder Verkehrsminister gehandelt. Das Verkehrsministerium aber geht gar nicht an die Grünen, sondern überraschend an die FDP, und das Außenministerium lässt sich Baerbock nicht nehmen.

Ebenfalls keinen Platz am Kabinettstisch wird FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann erhalten. Sie war als Verteidigungsministerin gehandelt worden, nun geht das Ministerium aber an die Sozialdemokraten. Siemtje Möller wird als mögliche Kandidatin genannt.

In den vergangenen Tagen kursierten einige Ministerlisten in Berlin, unter anderem wurde sogar über ein Comeback von Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles gemunkelt. Nun dürfte die Gerüchteküche noch ein paar Tage weiter brodeln, bis die Parteien ihre Namen offiziell machen.

Kabinett der Ampel-Koalition: Christian Lindner Finanzminister und Robert Habeck Superminister

Im Ringen um das Finanzministerium hat sich FDP-Chef Christian Lindner gegen Robert Habeck von den Grünen durchgesetzt. Der soll dafür ein Klima- und Wirtschafts-Superministerium erhalten und wird Vizekanzler. Die gescheiterte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird Außenministerin.

Zwei neue FDP-Bundesminister: Marco Buschmann (links) soll Justizminister werden, Volker Wissing Minister für Verkehr und Digitales. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die wohl größte Überraschung: Die FDP bekommt das Verkehrsministerium. Eigentlich war der Grüne Toni Hofreiter oder sein Parteikollege Cem Özdemir für diesen Posten gehandelt worden, jetzt wird ihn Volker Wissing erhalten. Den Bereich Digitales wird Wissing ebenfalls beackern.

Die SPD bekommt hingegen ein neu geschaffenes Ministerium für Bauen und WOhnen, möglicherweise übernimmt das die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze.

Exklusiv: SPD bekommt Innen und Heimat, Arbeit, Verteidigung, Gesundheit, Bauen und Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem stellt die SPD den ChefBK. #Ampel — Moritz Rödle (@moritz_roedle) November 24, 2021

Neben fünf Ministerämtern erhalten die Grünen noch den Posten des Kulturstaatsministers sowie das Vorschlagerecht für den nächsten EU-Kommissar aus Deutschland.

Die Grünen haben das Verkehrsministerium nicht bekommen, sondern Außen, Wirtschaft/Klima, Umwelt, Agrar, Familie. Dazu nach @derspiegel-Informationen: die Vizekanzlerschaft, den Posten des/der Kulturstaatsminister*in und das Vorschlagsrecht für den/die nächste*n EU-Kommissar*in. — Jonas Schaible (@beimwort) November 24, 2021

Ampel-Koalition: Das werden die Minister der neuen Regierung – Kabinett im Überblick