Mindestlohn hat Armut teils bekämpft – doch er allein reicht nicht aus

Der neue Armutsbericht der Bundesregierung zeigt: Der Mindestlohn hat seit seiner Einführung 2015 positive Effekte auf Einkommen und Löhne in Deutschland erzielt, ohne dabei die Beschäftigung negativ zu beeinflussen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Inflation und andere Faktoren die Fortschritte im Kampf gegen Armut erschwert haben.

Mindestlohn: Wirkung auf Beschäftigung und Einkommen

Der neue Armutsbericht der Bundesregierung analysiert die Effekte des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt und die Einkommen. Seit der Einführung im Jahr 2015 habe der Mindestlohn die Beschäftigung kaum oder gar nicht negativ beeinflusst, so der Bericht laut „Stuttgarter Nachrichten“. „In der Gesamtbetrachtung finden die kausalanalytischen Studien keinen oder keinen wesentlichen Effekt auf die Beschäftigung“, heißt es im Entwurf.

Auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro habe keine negativen Folgen gehabt. Der Mindestlohn wird jedoch als wichtiger Faktor im Kampf gegen Armut hervorgehoben. Besonders niedrigere Einkommensgruppen konnten durch die Einführung und Erhöhungen spürbar profitieren – zumindest bis die hohe Inflation die Reallöhne stark belastete.

Ein weiterer Effekt zeigt sich laut Bericht in der Mitte der Einkommensgruppen. Der Mindestlohn habe in vielen Fällen Druck ausgeübt, auch Löhne in anderen Lohngruppen anzupassen. Besonders stark profitierten Haushalte in Ostdeutschland, da dort mehr Menschen in niedrig bezahlten Arbeitsverhältnissen tätig seien als im Westen.

Faktoren begünstigen weiter Armutsrisiken

Nach langen Diskussionen stimmte die Mindestlohnkommission einer Anhebung auf 14,60 Euro bis 2027 zu. SPD und Gewerkschaften hatten einen schnelleren Anstieg gefordert, während Arbeitgeber davor warnten, dies könne der Wirtschaft schaden. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sprach von möglichen „schweren Schäden“ in der aktuellen Wirtschaftskrise. Der Mindestlohn bleibt also Thema für politische Konflikte.

Der Bericht beleuchtet auch Faktoren, die Armut begünstigen. Einige Menschen nehmen Sozialleistungen nicht in Anspruch, obwohl sie berechtigt wären. Mögliche Gründe sind Informationsdefizite, Angst vor Stigmatisierung oder alternative Einkommensquellen. Kinder seien besonders armutsgefährdet, wenn ihre Eltern arbeitslos oder alleinerziehend sind. Bildung spielt eine zentrale Rolle bei der Armutsbekämpfung.

Der Bericht sieht frühkindliche und schulische Bildung als essenziell, um künftige Armutsrisiken zu verringern. Der Mindestlohn bleibt dabei ein wichtiges Instrument, reicht aber allein nicht aus, um Armut vollständig zu verhindern.