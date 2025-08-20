„Antiweiß“: Die AfD-Blase macht einen Aufstand wegen Käse

Das Internet kocht! Wegen Käse. Ja, richtig gehört. Die Käse-Marke Milram macht derzeit von sich reden und schafft es sogar, dass sich AfD-Politiker öffentlich gegen sie aussprechen. Was ist passiert?

Die bunten Käsepackungen von Milram ziehen derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich. Die limitierte „Design Edition“ soll für Gemeinschaft stehen. Dafür arbeiteten drei junge Künstler an Illustrationen, die Vielfalt sichtbar machen. Menschen mit verschiedenen Hautfarben lächeln nun von den Käseverpackungen, beißen in belegte Brote.

Drama wegen bunter Käsepackung

Doch nicht alle feiern die neuen Designs. In sozialen Netzwerken hagelt es Kritik von rechts. Grund dafür sind die abgebildeten Menschen mit nicht nur weißer Hautfarbe. Vanessa Behrendt, Sprecherin der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, schreibt auf X: „Nö danke, Milram. Ich kaufe euren Käse gerne wieder, sobald ihr wieder klar kommt.“

Auch andere Stimmen aus der AfD und ihrem Umfeld meldeten sich. Einige Nutzer bezeichneten die Verpackung als „woke“. Sie kündigten an, künftig keinen Milram-Käse mehr zu kaufen.

Für die AfD ist das alles Käse

Die AfD sorgt damit erneut für eine aufgeheizte Debatte. Während ihre Anhänger von „Cancel Milram“ sprechen, gibt es auch viel Unterstützung für die Marke. Eine regelrechte gegenbewegung nimmt sich des Käses an. Eine Nutzerin kommentierte: „Stell dir vor, du siehst eine Milram-Werbung mit Menschen verschiedener Hautfarben und das Einzige, was dich stört, ist die Hautfarbe.“

Andere machen sich darüber lustig, dass sich die rechte Bubble so sehr von Käse provoziert fühlt.

Sicher ist: Bis Oktober werden die bunten Käsepackungen in den Regalen stehen – trotz AfD-Protesten.