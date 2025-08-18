30 Milliarden zu wenig: Klingbeil bringt Steuererhöhungen für Reiche ins Spiel

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat im ZDF-Sommerinterview auf die große Haushaltslücke für das Jahr 2027 hingewiesen. Diese beträgt rund 30 Milliarden Euro und verlangt nach einer Lösung. Klingbeil erklärte, dass Steuererhöhungen für Spitzenverdiener ein mögliches Instrument seien, das er nicht ausschließen wolle.

Nach seiner Ansicht ist es ein zentrales Prinzip der SPD, dass Menschen mit hohen Einkommen stärker zur Finanzierung beitragen. Vermögende Bürger sollen Verantwortung übernehmen und so die Gesellschaft gerechter machen. Klingbeil machte klar, dass dies keine kurzfristige Idee, sondern ein langfristiges Ziel sei.

Klingbeil fordert gerechte Lastenverteilung

Gleichzeitig kritisierte Klingbeil die CSU scharf. Der Koalitionspartner lehne Steuererhöhungen kategorisch ab, habe jedoch selbst Projekte angestoßen, die die Lücke vergrößern. Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil schloss zwar einen Koalitionsbruch aus, betonte aber die Notwendigkeit gemeinsamer Verantwortung. Die SPD wolle sich ihrer Pflicht auf keinen Fall entziehen.

Für Klingbeil besteht die Lösung nicht allein in Steuererhöhungen. Er verwies auf ein Gesamtpaket, das mehrere Bereiche umfasst. Dazu gehören Einsparungen in den Ministerien, Reformen des sozialen Sicherungssystems und der Abbau von Subventionen. Nur durch eine Mischung verschiedener Maßnahmen könne das Haushaltsdefizit überwunden werden.

Klingbeil sieht große Kraftanstrengung

Klingbeil betonte: „Das geht nur als Teamleistung.“ Er forderte von allen Ministerien konkrete Sparvorschläge. Diese Zusammenarbeit sei notwendig, da die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 eine enorme Neuverschuldung vorsieht. Insgesamt sollen 851 Milliarden Euro aufgenommen werden. Allein von 2027 bis 2029 fehlen zusätzlich rund 172 Milliarden Euro.

Die CSU bleibt dennoch hart. Parteichef Markus Söder bekräftigte zuvor, dass trotz der gewaltigen Finanzierungslücke keine Steuererhöhungen erfolgen sollen.

Darauf entgegnete Klingbeil: „Auch Herr Söder hat ja nun mit einigen Vorhaben, die ihm wichtig sind, dazu beigetragen, dass eine Lücke im Haushalt größer wird.“ Für Klingbeil steht fest, dass ein kollegialer Austausch nun entscheidend ist, um Lösungen abzugleichen und die Lücke zu schließen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.