Michel Friedman im Interview: „Diktatur kennt keinen Streit“

Streit ist wichtig, sagt Journalist und Autor Michel Friedman. Das macht er auch in seinem neuen Buch „Mensch“ klar. Im Interview mit dieser Redaktion warnt er vor den Gefahren autoritärer Regime und vor einer Demokratie, die ihre eigene Streitkultur zu verlieren droht.

Michel Friedman: „Diktatur kennt keinen Streit“

„Herr Friedman, was war für Sie – besonders in der aktuellen Weltlage – der Anlass, ‚Mensch‘ zu schreiben?“

Friedman: „Wir haben in diesen Tagen wieder ein Treffen gehabt zwischen Präsident Xi aus China, Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Präsident Kim Jong-un. Sie haben wieder ganz deutlich gesagt, was sie schon oft in den letzten Jahren gesagt haben: Sie wollen eine neue Weltordnung ohne Europa und ohne die Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn man sich die drei anschaut, die das durchsetzen wollen, erkennt man, dass es alles furchtbare Diktatoren sind. Sie knechten ihre eigene Bevölkerung. Menschenrechte, Freiheit oder Gewaltenteilung sind dort nicht einmal ansatzweise denkbar. Dieser Angriff ist ein Angriff auf die demokratische Idee der Aufklärung und auf die Menschenrechte.“

Vier Fakten über Michel Friedman:

Michel Friedman wurde 1956 in Paris geboren und wuchs nach der Übersiedlung der Familie in Frankfurt auf.

Er studierte zunächst Humanmedizin, wechselte später zur Rechtswissenschaft.

Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Seine wöchentliche Talkshow „Studio Friedman“ lief von 2004 bis 2021 auf dem Sender N24 bzw. Welt.

Und wie zeigt sich diese Entwicklung in Europa und Deutschland?

„In der Bundesrepublik Deutschland gibt es heute eine Partei, die antidemokratisch ist und Hass verbreitet. Sie erzielt mittlerweile Zahlen, von denen sich andere Parteien wünschen, sie überhaupt zu erreichen. Die AfD sagt, entgegen Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde einiger Menschen und Gruppen ist antastbar. Und das alleine zeigt, diese Partei kann nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.

Aber diese Partei sammelt Millionen Wähler um sich. Mittlerweile gerade in der Jugend. Das muss man ernst nehmen. Diese Partei ist die Partei, die bei der letzten Bundestagswahl die meisten Stimmen von der jungen Gruppe bekommen hat. Es ist kein temporäres Thema, sondern es wird uns erhalten bleiben. Unter Umständen wird es die Republik zerstören, auf jeden Fall wird es sie verändern und hat es bereits.“

Streit ist wichtig, unterstreichen Sie im Buch. Wieso?

„Streit ist der Sauerstoff der Demokratie. Die Diktatur kennt keinen Streit.“

Weil es in solchen autoritären Systemen nicht möglich ist?

„Wer streitet gegen das, was das Regime will, ist entweder im Gefängnis oder tot. In der Demokratie ist der Widerspruch ein demokratischer Diskurs. Streitkultur ist ja auch die Basis der Wissenschaft. Man streitet bis zur nächsten Erkenntnis. Der Streit ist das Fragezeichen, ist das Warum, ist die Begründung.

In Deutschland kann jeder sagen, was er will. Auch wenn viele behaupten, dass sie nicht sagen können, was sie sagen wollen. Und wenn sie dann von einem Widerspruch erfasst werden, sagen sie, man kann nicht sagen, was man sagen will. Widerspruch ist aber demokratische Streitkultur.“

Cancel Culture, Wokeness und die Angst vor Veränderung

Andere sehen das ja nicht so, Stichwort ‚Cancel Culture‘ oder ‚Wokeness‘.

„Dass der Bundeskulturminister am Anfang seiner Amtszeit die Genderfrage in den Mittelpunkt stellt, hat mich befremdet. Aber auch dieses Thema hat mit Streitkultur zu tun. Diese ist nie statisch. Sie ist immer in Bewegung. Das macht Menschen auch Angst.

Wenn Sie das jetzt politisch übersetzen, ist die Krise der Bundesrepublik 25 Jahre Schlaraffenland. Man wollte nicht verändern, man wollte nicht reformieren, man wollte nicht investieren. Es sollte alles so sein, wie es ist. Hauptsache mir ging es gut. Aber die Reform eines Staates ist 25 Jahre verpennt worden. Und dies ist eine der grundlegenden Fragen, ob wir zukunftsfähig sein werden, ob wir das als Demokratie noch Jahre tragen können.“

Was bedeutet das konkret für die kommenden Jahre?

„Wir wissen von der Veralterung. Sie bedroht uns alle. Die Sozialsysteme sind in fünf bis zehn Jahren eine große Herausforderung.“

Das neue Buch „Mensch“ (Berlin Verlag) von Michel Friedman ist seit dem 29. August 2025 erhältlich (Preis: 20 Euro).