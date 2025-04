Michaela Kaniber soll Landwirtschaftsministerin werden – vom Gasthaus zur Macht

Es wird laut in Berlin. Nach Medienberichten zufolge schickt die CSU Michaela Kaniber in das Landwirtschaftsministerium. Damit übernimmt ein Wirbelwind.

+++ Auch lesenswert: Sonja Eichwede: Werder Bremen-Fan soll Justizministerin werden +++

Michaela Kaniber (47) ist nicht nur Bayerische Staatsministerin für Landwirtschaft und Tourismus, sondern auch eine Frau mit Herz, Power und einem Leben wie aus einem Film! Geboren als Tochter von Gastarbeitern in Bad Reichenhall, hat sie sich von der Steuerkanzlei bis ins Ministeramt hochgekämpft – und das mit drei Kindern an ihrer Seite!

Michaela Kaniber: Vom Gasthaus zur Macht

Stell dir vor: Die kleine Michaela wächst im Gasthaus ihrer Eltern auf, umgeben von bayerischer Gemütlichkeit und dem Duft von frischem Brot. Dabei mussten ihre Eltern als Gastarbeiter aus Jugoslawien ordentlich schuften, damit es ihre Tochter mal besser haben wird. Michaela lernt früh: Wer was will, muss anpacken! Nach der Schule macht sie eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten, jobbt in einer Kanzlei und hilft später im Familienbetrieb. Doch das ist erst der Anfang!

2013 startet sie durch: Ab in den Landtag! Und schon 2018 wird sie zur Ministerin – die Frau, die Bayerns Bauern lieben. Mit ihrer direkten Art und dem Blick fürs Wesentliche kämpft sie für Kühe, Wälder und jetzt auch für Touristen. Seit 2023 hat sie nämlich den Tourismus im Griff – und wer könnte Bayern besser verkaufen als sie? „Ich bin eine von euch“, sagt sie oft, und das spürt man.

Michaela Kaniber privat: Mama, Ehefrau, Multitalent

Hinter der harten Schale steckt eine weiche Seite: Michaela ist verheiratet, hat drei Kids und jongliert Job und Familie wie eine Meisterin. Ob auf dem Traktor oder im Dirndl beim Fototermin – sie bleibt echt. Und ja, sie kann auch mal laut werden, wenn es um ihre Überzeugungen geht!

Ob sie über Biolandbau spricht oder Bayern als Urlaubsort pusht – Michaela Kaniber ist ein Wirbelwind mit Visionen. Von der Gastwirt-Tochter zur Polit-Diva: Diese Frau rockt Bayern – und vielleicht bald auch Berlin!