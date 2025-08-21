Merz-Regierung ist dran an großer Wohngeld-Reform – das verändert sich für dich

Die Ampel-Regierung hat 2023 das Wohngeld-Plus eingeführt. Dadurch erhöhte sich die Zahl der Empfänger deutlich. Ende 2023 erhielten schon 1,2 Millionen Haushalte deutschlandweit Finanzspritzen vom Staat für die Miete. Nun plant die Merz-Regierung die nächste große Reform.

Die „Bild“-Zeitung berichtet am Donnerstag (21. August), dass die schwarz-rote Bundesregierung den Staat schlanker machen will. Das betrifft auch zahlreiche Sozialleistungen.

Merz-Regierung: Bald nur noch ein Formular für die Sozialleistungen?

Doch die Wohngeld-Bezieher müssen sich wohl keine Sorgen darüber machen, dass Leistungen gekürzt werden könnten. Viel mehr geht es darum, Bürokratie abzubauen. Laut „Bild“ sollen Leistungen wie das Wohngeld, der Kinderzuschlag und die Grundsicherung zusammengeführt und aufeinander abgestimmt werden. Das bedeutet, dass keine separaten Anträge mehr ausgefüllt werden müssten bei unterschiedlichen Ämtern.

Wohngeld, Grundsicherung und Co.: Zukünftig über eine Online-Plattform?

Außerdem soll das Formular über eine Online-Plattform eingereicht werden können – zentraler und einfacher. Jeder müsse dann seine Daten nur einmal eintippen, ob fürs Wohngeld oder andere Sozialleistungen. Deutschlands Sozialämter würde damit im digitalen 21. Jahrhundert ankommen!

Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) hat am Donnerstag eine Kommission zur Sozialstaatsreform eingesetzt. Diese Kommission mit Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen soll bis Ende diesen Jahres konkrete Vorschläge vorlegen. Schon 2026 sollen diese Maßnahmen und Änderungen dann umgesetzt werden. Die Merz-Regierung drückt also aufs Tempo, um den Sozialstaat zu modernisieren.