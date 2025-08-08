Berlin stoppt Waffen für Israel – Netanjahu tobt

Der israelische Präsident Benjamin Netanjahu übt scharfe Kritik an Deutschland. Denn die Bundesregierung stoppt vorerst Waffenexporte, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten.

Friedrich Merz begründet diesen Schritt mit dem verschärften Vorgehen Israels in Gaza. Ein Sprecher: „Das in der vergangenen Nacht vom israelischen Kabinett beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen lässt aus Sicht der Bundesregierung immer weniger erkennen, wie diese Ziele erreicht werden sollen.“

Merz beschließt Exportstopp

Deutschland erkenne zwar Israels Recht auf Selbstverteidigung an. Gleichzeitig betont die Bundesregierung die Bedeutung von Verhandlungen und einem möglichen Waffenstillstand. Die Freilassung der Geiseln habe oberste Priorität. Auch die Entwaffnung der Hamas sei unerlässlich, damit sie künftig keine Rolle mehr in Gaza spiele.

Zugleich äußert Berlin große Sorge um die humanitäre Lage in Gaza. Mit der geplanten Offensive trage Israel laut Bundesregierung eine noch größere Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung. Die Kritik richtet sich damit indirekt an Israels Regierung unter Netanjahu, die das Vorgehen bislang forciert hat.

Netanjahu reagiert mit scharfer Kritik

Netanjahu reagiert empört auf den Exportstopp. „Anstatt Israels gerechten Krieg gegen die Hamas zu unterstützen, die den schrecklichsten Angriff auf das jüdische Volk seit dem Holocaust verübt hat, belohnt Deutschland den Terrorismus der Hamas mit einem Waffenembargo gegen Israel“, zitiert „Focus“ sein Büro.

Netanjahu sieht in der Entscheidung einen Bruch mit der deutsch-israelischen Solidarität. Israel erwartet stattdessen Rückhalt im Kampf gegen die Hamas. Dennoch zeigt sich die Bundesregierung fest entschlossen, ihre Position beizubehalten – trotz des wachsenden Drucks aus Jerusalem.

