Neuer Regierungskrach vorprogrammiert? Merz will Verbrenner-Aus kippen

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich eindeutig gegen das geplante Verbrenner-Aus ab 2035 in der EU ausgesprochen. Auf dem „Schwarz Ecosystem Summit“ in Berlin erklärte, dass er bei der EU-Kommission und auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen kommende Woche für eine Aufhebung dieses Verbots werben wird.

Merz betonte: „Es ist grundsätzlich falsch, wenn der Staat einseitig Technologien vorgibt, die für einen bestimmten Zeitpunkt erreicht werden müssen oder verboten werden müssen. Beides ist gleich falsch.“ So klar hatte er sich zu diesem Thema bisher nicht positioniert.

Merz befürchtet: Technologischer Fortschritt wird ausgebremst

Merz kritisiert das Verbot, da es aus seiner Sicht technologischen Fortschritt hemmen könnte. Er sprach sich dafür aus, unterschiedliche Antriebsformen nicht auszuschließen, darunter Technologien wie sogenannte Range Extender, die durch kleine Verbrennungsmotoren die Reichweite von Elektrofahrzeugen vergrößern.

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch hybride Antriebe, die klassische Verbrennungsmotoren mit Elektromotoren kombinieren, sollten zugelassen bleiben, so Merz. Dies sei wichtig, um die CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren, ohne auf eine einfache Einheitslösung zu setzen.

Hintergrund ist die 2022 beschlossene Regelung, dass ab 2035 in der EU keine neuen Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor zugelassen werden sollen, um Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen.

Abkehr vom Verbrenner-Aus: Gibt es Krach mit der SPD?

Während die Union gegen diesen Plan ist, gibt es innerhalb der SPD weiterhin Diskussionen. Zwar bestehen dort Bedenken gegen eine Abkehr vom Verbrenner-Aus, jedoch mehren sich auch in der SPD Stimmen, die die geplante Regelung überdenken möchten.

Weitere Nachrichten für dich:

Der geplante Auftritt von Merz auf dem EU-Gipfel könnte die Diskussion auf europäischer Ebene neu anheizen. Indem er sich so deutlich positioniert, markiert Merz einen wichtigen Schritt, um seine Haltung zum Verbrenner-Aus in der EU und innerhalb der deutschen Regierung zu bekräftigen.