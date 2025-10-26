Der zweite Flop-Kanzler nach Scholz? Neues Umfrage-Debakel für Merz

Nach einem halben Jahr im Amt fällt die Zwischenbilanz für Friedrich Merz ernüchternd aus! Der CDU-Politiker droht zum zweiten Flop nach Olaf Scholz im Kanzleramt zu werden! Kann er seine Kanzlerschaft noch wenden?

Merz droht Flop-Kanzlerschaft wie Scholz

In Deutschland gab es eine lange Tradition von stabilen Kanzlerschaften und langen Regierungsperioden. Mit Olaf Scholz und Friedrich Merz an der Spitze scheint diese Ära vorbei zu sein! Foto: IMAGO/Xinhua Helmut Kohl und Angela Merkel regierten jeweils 16 Jahre, Konrad Adenauer war 14 Jahre lang Kanzler. Die sozialliberale Regierungszeit unter Willy Brandt und Helmut Schmidt dauerte 13 Jahre. Doch die Berliner Republik scheint unbeständiger zu werden. Foto: IMAGO/IPON Olaf Scholz regierte nur drei Jahre, die Ampel-Jahre wurden schnell ein Dauerzoff der regierenden Parteien SPD, Grüne und FDP. Schwarz-Rot sollte wieder mehr Ruhe und Verlässlichkeit bieten. Foto: IMAGO/agrarmotive Doch die Zweifel daran, ob die Merz-Regierung Stabilität liefern kann, nehmen zu. Wirtschaftskrise, Reformstau, AfD-Aufstieg, Streit um die Wehrpflicht und zuletzt noch die Stadtbild-Debatte. Laut einer INSA-Umfrage für „Bild“ geht fast jeder Zweite (49 Prozent) davon aus, dass die Bundesregierung nicht bis 2029 halten wird. Nur fast jeder Dritte (32 Prozent) ist davon überzeugt, der Rest gibt keine Prognose ab. Foto: IMAGO/IPON Zweidrittel der Befragten sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Nur jeder Vierte ist laut INSA zufrieden, der Rest macht keine Angaben. Bedenklich für Merz: Nie war die Unzufriedenheit mit seiner Regierung größer. Seit dem Sommer ist die Zahl der Enttäuschten und Frustrierten stark angestiegen. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Das betrifft auch die Bewertung des Kanzlers selbst. Laut den INSA-Zahlen sind 62 Prozent mit seiner Arbeit unzufrieden, nur 26 Prozent finden Merz als Kanzler gut. Foto: IMAGO/Christian Spicker Das ZDF-Politbarometer kam zu ähnlich ernüchternden Zahlen für Merz, auch wenn sie nicht ganz so katastrophal ausfallen wie bei INSA. In der Bewertung der wichtigsten Politiker von +5 bis -5, kommt Merz auf den Wert von -0,2. Foto: IMAGO/Revierfoto Darüber hinaus ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF, dass 52 Prozent (+6) die Arbeit der Bundesregierung als „eher schlecht“ bewerten, 43 Prozent (-2) als „eher gut“. Merz als Kanzler finden 49 Prozent „eher schlecht“ und 46 Prozent „eher gut“. Die klare Mehrheit der Befragten in der ZDF-Umfrage (68 Prozent) ist aber überzeugt davon, dass das Verhältnis der Regierungsparteien schlecht ist. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Keine guten Zwischennoten für Merz und die nächste Krisenregierung! Wird er also nach Scholz zum zweiten „Flop-Kanzler“ hintereinander? Foto: IMAGO/pictureteam

