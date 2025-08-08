Merz-Knall in Umfrage „dramatisch“ – CDU-Mann geht mit eigener Partei ins Gericht

Dennis Radtke, Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, warnt vor einer gefährlichen Zwickmühle für die Partei unter Friedrich Merz. Während die Umfragewerte der Koalition sinken, drängen AfD und Linke jeweils mit spezifischen Themen in die Lücken, die die CDU nicht schließt. Radtke fordert eine Kurskorrektur und konkrete Maßnahmen, um vor allem die Mittelschicht und Wähler zurückzugewinnen.

Merz und der wachsende Druck auf die CDU

Dennis Radtke, Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, sieht die CDU in einer gefährlichen politischen Zwickmühle zwischen AfD und Linken. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwischen AfD und Linken aufgerieben werden“, erklärte Radtke der „Süddeutschen Zeitung“. Die Umfragewerte für die Regierung unter Friedrich Merz und die SPD sind alarmierend. Laut dem ARD-„Deutschlandtrend“ sind 69 Prozent der Deutschen unzufrieden mit der Arbeit der Koalition – ein Anstieg um 15 Punkte im Vergleich zum Vormonat.

Radtke warnt davor, Entwicklungen wie in Frankreich zuzulassen, wo Regierungen oft keine klare Mehrheit im Parlament haben. Auch die bevorstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen bereiten ihm Sorgen. Vor der letzten Wahl lag die Union in bundesweiten Umfragen bei 38 Prozent, heute sind es nur noch 25 Prozent. Die selbstgefällige Annahme, dass die Stimmung gut sei, kritisiert Radtke scharf und fordert einen realistischen Blick auf die Situation.

Merz, Mittelschicht und die Forderung nach Kurskorrektur

Radtke fordert den Parteivorsitzenden Merz auf, den Kurs der CDU anzupassen und die Mittelschicht stärker in den Fokus zu nehmen. „Die Mittelschicht kann sich heute oft kein Wohneigentum mehr leisten“, beklagt er. Junge Akademiker hätten auf dem Wohnungsmarkt keine Chance und müssten zurück zu den Eltern oder in WGs ziehen. Er befürchtet, dass die CDU durch fehlende Lösungen im Bereich bezahlbarer Wohnraum Wähler an die Linken verliert, die das Thema laut ihm prominent besetzen.

Am rechten Rand hat die AfD mit ihrem Fokus auf Migration und Kritik am Establishment Erfolg, so Radtke. Sein Vorschlag: „Eine steuerliche Förderung von betrieblichem Wohnen, der Abbau von Bauvorschriften und Mietkaufmodelle nach österreichischem Vorbild könnten Bewegung in die Debatte bringen.“ Er fordert Friedrich Merz dazu auf, einen klaren Dreiklang aus sozialer, innerer und äußerer Sicherheit zu schaffen, um die CDU wieder schlagkräftiger zu machen.

