Bitterer Rückschlag für Merz – Umfrage schmeißt ihn weiter nach hinten

Friedrich Merz und die CDU verlieren an Rückhalt, während die CSU in der aktuellen INSA-Umfrage leicht zulegt. Besonders die kontroverse Waffenwende von Merz und die klare Abgrenzung der CSU scheinen die Entwicklungen voranzutreiben. Im Politiker-Ranking rutscht der CDU-Kanzler ebenfalls ab.

Merz verliert, CSU punktet laut aktueller Umfrage

Die Union unter Kanzler Friedrich Merz kommt im aktuellen INSA-Meinungstrend auf 27 Prozent und rutscht damit leicht ab. Während die CDU einen Prozentpunkt verliert und nur noch bei 21 Prozent liegt, kann die CSU von 5,5 auf 6 Prozent zulegen.

Ein möglicher Grund für diese Entwicklung ist die Waffenpolitik: Merz verkündete am 8. August einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Die CSU positionierte sich offen gegen diese Entscheidung, was möglicherweise für ihr Wachstum verantwortlich ist. Dennoch bleibt die Union nur zwei Punkte vor der AfD, die weiterhin bei 25 Prozent steht.

Die SPD hält wie in der Vorwoche bei 14,5 Prozent und auch die Grünen bleiben unverändert bei 10,5 Prozent. Die FDP verbessert sich leicht von 3 auf 3,5 Prozent, während die Linke bei 9,5 Prozent bleibt. Insgesamt gehen 13,5 Prozent der Stimmen an Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Union und SPD kommen zusammen nur auf 41,5 Prozent, zwei Punkte fehlen also für eine parlamentarische Mehrheit.

Kanzler verliert Sympathie, CSU-Minister legt zu

Im Politiker-Ranking zeigt sich ein ähnliches Bild: Merz selbst rutscht von Platz 9 auf Rang 12 ab und schwächelt wie andere CDU-Politiker. Thorsten Frei fällt von Platz 7 auf 8, während Jens Spahn auf Platz 20 verharrt. Gewinner der Woche ist Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), der sich um drei Plätze verbessert und nun Rang 5 belegt.

In der Opposition gewinnen Sahra Wagenknecht (BSW) und Alice Weidel (AfD) an Popularität und klettern im Ranking deutlich nach oben. Linke-Politikerin Ines Schwerdtner macht ebenfalls Plätze gut. Zu den großen Verlierern zählen FDP-Politiker Christian Dürr, der von Rang 11 auf 16 fällt, und Franziska Brantner (Grüne), die auf Platz 17 abrutscht (mit dpa).

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.