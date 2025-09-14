Umfrage-Schock für Merz! Bundesregierung auf absolutem Tiefpunkt

Im aktuellen INSA-Sonntagstrend verliert die Regierungskoalition aus Union und SPD weiter an Unterstützung. Gemeinsam erreichen sie nur noch 39 Prozent. Das ist der schwächste Wert seit der Bundestagswahl im Februar. Für Merz ist dies ein klares Warnsignal und eine bedenkliche Entwicklung. Die Umfrage wurden von der Bild beauftragt.

Die Union aus CDU und CSU sinkt um einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und liegt bei 25 Prozent. Auch die SPD verliert einen Punkt und erreicht lediglich 14 Prozent. Damit bricht die schwarz-rote Koalition auf ein Rekordtief ein und verpasst eine parlamentarische Mehrheit deutlich.

AfD macht Druck auf Kanzler Merz

Die AfD zieht nun mit der Union gleich. Beide Parteien kommen auf 25 Prozent, nachdem die CDU zuletzt knapp vorn lag. Auch wenn Merz die Partei geschlossen halten will, bleibt der Druck groß. Die politische Konkurrenz nutzt diese Schwäche, um eigene Positionen stärker in den Vordergrund zu stellen.

Bei den kleineren Parteien zeigt sich kaum Bewegung. Die Grünen halten sich stabil bei 12 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 11 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht stagniert bei vier Prozent und scheitert weiterhin an der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP verharrt bei drei Prozent.

Die sonstigen Parteien gewinnen zwei Punkte hinzu und liegen nun bei 6 Prozent. INSA-Chef Hermann Binkert erklärt gegenüber „Bild“: „13 Prozent der Wählerstimmen fallen an Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Für parlamentarische Mehrheiten reichen bereits 44 Prozent. Schwarz-Rot und Rot-Grün-Rot liegen darunter.“

Umfrage: Schwarz-Rot verfehlt Mehrheit klar

Schwarz-Rot käme nach der Umfrage auf 39 Prozent. Ein rot-rot-grünes Bündnis aus SPD, Linken und Grünen erreicht derzeit 37 Prozent. Merz muss mit ansehen, dass beide Konstellationen keine Mehrheit bilden können.

Ein rechnerisches Bündnis von Union und AfD hätte mit 50 Prozent eine Mehrheit. Doch CDU und CSU schließen diese Option konsequent aus. Auch Merz bekräftigt immer wieder die kategorische Ablehnung einer Zusammenarbeit. Damit bliebe nur Schwarz-Rot-Grün mit 51 Prozent. Merz stünde dabei vor großen Herausforderungen.

