“Präsident Trump kennt diese Positionen” – Merz macht seine Verhandlungspunkte deutlich

Das Ergebnis kommender Friedensverhandlungen wird Europa direkt betreffen. Diese Positionen sind für den Bundeskanzler unverhandelbar.
Im Vorfeld des geplanten Ukraine-Gipfels in Alaska hat Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Berlin eingeladen, um die Friedensbedingungen für die Ukraine und Europa zu besprechen. Bei der anschließenden Pressekonferenz hat er fünf Standpunkte genannt, an die sich US-Präsident Donald Trump diesen Freitag halten muss. „Präsident Trump kennt diese Positionen“, heißt es in der Mitschrift. In dieser Fotostrecke haben wir sie für dich aufgelistet.