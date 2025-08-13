“Präsident Trump kennt diese Positionen” – Merz macht seine Verhandlungspunkte deutlich

Im Vorfeld des geplanten Ukraine-Gipfels in Alaska hat Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Berlin eingeladen, um die Friedensbedingungen für die Ukraine und Europa zu besprechen. Bei der anschließenden Pressekonferenz hat er fünf Standpunkte genannt, an die sich US-Präsident Donald Trump diesen Freitag halten muss. „Präsident Trump kennt diese Positionen“, heißt es in der Mitschrift. In dieser Fotostrecke haben wir sie für dich aufgelistet.

Diese Verhandlungspunkte machte Merz deutlich:

Als Erstes forderte Merz das Mitspracherecht für die Ukraine: „Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, sobald es gegebenenfalls Folgetreffen gibt.“ Foto: IMAGO/Political-Moments Zweitens nannte der Bundeskanzler den Waffenstillstand als eine unabdingbare Voraussetzung für Friedensverhandlungen: „Wesentliche Elemente sollten anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.“ Foto: IMAGO/ZUMA Wire Merz wies auf die Verhandlungsbereitschaft der Ukraine hin, wenn es um die territoriale Frage geht. Eine Anerkennung der von Russland besetzten Gebiete kommt aber nicht infrage: „Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verschoben werden dürfen, muss weiterhin gelten.“ Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die Ukraine soll robuste Sicherheitsgarantien zugesprochen bekommen, so Merz. Außerdem sollen die ukrainischen Streitkräfte wehrfähig bleiben, um das Land weiterhin zu verteidigen: „Sie müssen auch langfristig auf westliche Hilfen zählen können.“ Foto: imago/ITAR-TASS Laut dem Bundeskanzler können die Verhandlungen erst dann ergebnisreich sein, wenn sie Teil einer gemeinsamen transatlantischen Strategie werden: „Diese Strategie muss weiterhin auf starke Unterstützung für die Ukraine und notwendigen Druck gegen Russland setzen.“ Foto: IMAGO/Bestimage

