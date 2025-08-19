NATO-Truppen in der Ukraine? So reagieren Putin, Trump und deutsche Politiker

Erst werden deutsche Waffen in die Ukraine geschickt, nun deutsche Truppen? Diese Reaktionen der Spitzenpolitiker machen einen baff.
Sicherheitsgarantien – ohne sie wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy jedes Friedensangebot ablehnen. Über die Frage, wie man die Ukraine vor Putins Aggression schützt, haben sich der US-Präsident Donald Trump mit europäischen Staatschefs, darunter Friedrich Merz, beim vergangenen Ukraine-Gipfel in Washington beraten. Ein brisanter Vorschlag wurde in den Raum gestellt: Stationierung von Friedenstruppen – darunter auch der Bundeswehr – in der Ukraine. Zustimmung, heftige Kritik und Warnung vor Eskalation – so groß war die Palette an Reaktionen aus Deutschland und außerhalb. In dieser Fotostrecke haben wir für dich die wichtigsten Aussagen aufgeführt.