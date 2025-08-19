NATO-Truppen in der Ukraine? So reagieren Putin, Trump und deutsche Politiker

Sicherheitsgarantien – ohne sie wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy jedes Friedensangebot ablehnen. Über die Frage, wie man die Ukraine vor Putins Aggression schützt, haben sich der US-Präsident Donald Trump mit europäischen Staatschefs, darunter Friedrich Merz, beim vergangenen Ukraine-Gipfel in Washington beraten. Ein brisanter Vorschlag wurde in den Raum gestellt: Stationierung von Friedenstruppen – darunter auch der Bundeswehr – in der Ukraine. Zustimmung, heftige Kritik und Warnung vor Eskalation – so groß war die Palette an Reaktionen aus Deutschland und außerhalb. In dieser Fotostrecke haben wir für dich die wichtigsten Aussagen aufgeführt.

Das sagen Merz, Trump und Putin über den NATO-Einsatz in der Ukraine:

Deutschland habe bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine „eine hohe Verantwortung“, sagt der Bundeskanzler Friedrich Merz. Zunächst müsste jedoch der Bundestag darüber entscheiden, ob Bundeswehrsoldaten in die Ukraine geschickt werden. Foto: IMAGO/MediaPunch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) stimmt Merz in dem Sinne zu, dass die Ukraine feste Sicherheitsgarantien brauche. Eine Stationierung deutscher Truppen in der Ukraine würde Deutschland jedoch „voraussichtlich überfordern“. Foto: IMAGO/AA Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schließt die Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenstruppe hingegen nicht aus: „Wir bereiten uns vor, wir spielen die Szenarien durch, aber das machen wir vertraulich.“ Foto: IMAGO/Kirchner-Media BSW-Chefin Sahra Wagenknecht lehnt die Entsendung von Bundeswehrsoldaten als Teil westlicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine kategorisch ab. „Im Konfliktfall wäre Deutschland damit sofort Kriegspartei, das darf ein Kanzler nicht zulassen“, erklärte sie auf X. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Die AfD stellt sich ebenfalls entschieden gegen die Stationierung deutscher Truppen in der Ukraine: „Wer bereit ist, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken, riskiert einen Dritten Weltkrieg und macht Deutschland zur Kriegspartei.“ Foto: IMAGO/SOPA Images Bei seinem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj betonte Trump die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien, legte sich aber auf eine Stationierung von US-Truppen in der Ukraine nicht fest. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Russland stellt sich einer Stationierung von Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch entgegen. Sprecherin des russischen Außenministeriums und Putins Vertrauensperson Maria Sacharowa warnte ausdrücklich vor einer Konflikteskalation. Foto: imago images / ITAR-TASS

