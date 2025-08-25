Ende von Steinmeier: Mit diesem Satz lässt Merz aufhorchen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befindet sich in seiner zweiten Amtszeit. Laut Verfassung kann er nicht erneut kandidieren. Kanzler Merz sprach bei einem Bürgerdialog über die Zukunft des höchsten politischen Amtes in Deutschland. Zuerst hat ntv berichtet.

Bundeskanzler Merz wirbt dafür, dass 2027 eine Frau zur Bundespräsidentin gewählt wird. „Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen. Das wäre gut“, sagte er in Berlin.

Merz möchte Frauen stärken

Die zweite Amtszeit von Steinmeier endet Anfang 2027. Merz betonte zudem, es sei seine Entscheidung gewesen, Julia Klöckner zur Wahl als Bundestagspräsidentin vorzuschlagen. „Ich tue alles dafür, damit die Repräsentanz von Frauen auch in den Spitzenämtern unseres Landes verbessert wird.“

Die nächste Bundespräsidentenwahl findet regulär im Februar 2027 statt. Steinmeier darf dann nicht mehr antreten. Seit Gründung der Bundesrepublik war dieses Amt ausschließlich von Männern besetzt. Bewerber müssen mindestens 40 Jahre alt sein und in Deutschland wahlberechtigt sein.

Ursula von der Leyen als mögliche Kandidatin im Gespräch

Spannend ist nun, wer als potenzielle Kandidatin infrage kommt. Laut „Spiegel“ sehen „Regierungskreise“ gute Chancen für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch auf der Plattform „X“ wird ihr Name häufig genannt. Für sie wäre das Amt der Bundespräsidentin ein symbolischer Höhepunkt ihrer Karriere.

Doch dieser Höhepunkt hätte auch Schattenseiten. Von der Leyen spielt als EU-Kommissionspräsidentin international eine zentrale Rolle, etwa bei Ukraine-Gesprächen im Weißen Haus. Ihr Mandat in Brüssel läuft bis 2029. Ein Wechsel ins Schloss Bellevue würde einen vorzeitigen Rücktritt erfordern und erheblichen Machtverlust bedeuten.

