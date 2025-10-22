  1. DerWesten.de
  3. Heftige Entgleisung von SPD-Politiker gegen Merz: „Nahe am NS-Regime“

Heftige Entgleisung von SPD-Politiker gegen Merz: „Nahe am NS-Regime“

Zuerst blieb die SPD auffällig still in der Stadtbild-Debatte, die Kanzler Merz entfacht hat. Doch plötzlich gibt es eine üble Entgleisung.

SPD in der Debatte bisher still
Nach Merz-Behauptung: Sind die Deutschen wirklich zu faul?

Die „Stadtbild“-Debatte um die Andeutungen von Kanzler Friedrich Merz geht weiter! Am Montag (20. Oktober) gab es eine Demo vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Koalitionspartner SPD verhält sich bislang eher still und zurückhaltend. Doch ein Sozialdemokrat teilt nun heftig gegen den Bundeskanzler aus.

SPD-Mann wirft Merz „faschistoide Methode“ vor

SPD in der Debatte bisher still
In der Stadtbild-Debatte, die von den vagen Aussagen, manche nennen es „Geraune“, von Kanzler Merz ausgelöst wurde, hielt sich der Koalitionspartner SPD bislang auffällig zurück. Nun aber leistete sich ein Sozialdemokrat eine Entgleisung. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur, IMAGO/Andreas Gora
Berliner SPD-Mann Özdemir
Orkan Özdemir sitzt seit 2021 für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Der 43-Jährige gehört zum linken Flügel seiner Partei. Nun nahm sich der Politiker Merz vor. Foto: imago images/Massimo Rodari
"Faschistoide Methode"
In einem Statement, das er über die Sozialen Medien teilte, wirft Özdemir Merz vor, sich „einer einfachen faschistoiden Methode“ bedient zu haben, nämlich die Erzählung, dass nicht-weiße Menschen eine Gefahr für weiße Töchter darstellen. Foto: IMAGO/Carsten Thesing
Vergleich mit NS-Regime
Özdemir geht noch weiter: „Das ist sehr nahe an dem, was das NS-Regime propagandistisch aufgezogen hat gegen Juden wie auch gegen Sinti und Roma“, so Özdemir weiter. Das sei „fahrlässig und gefährlich“. Foto: IMAGO/epd
In Koalition mit Merz-CDU in Berlin und im Bund
Heftige Vorwürfe, vor allem wenn man bedenkt, dass die SPD mit der Merz-CDU im Bund und in Berlin in einer Koalition ist. Andere Sozialdemokraten äußerten sich da weitaus zurückhaltender. Foto: IMAGO/Andreas Gora
SPD-General: "Das spaltet"
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf mahnt an die Adresse von Merz: „Das alles immer wieder auf eine Frage zurückzuführen, auf die Frage der Migration, und da so viel miteinander zu vermengen und zu pauschalisieren – das spaltet und zerstört Vertrauen.“ Foto: IMAGO/
"Ein Eigentor"
Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt Merz und die Union vor einem „Eigentor“, die Debatte um das Stadtbild werde die AfD „immer wieder abrufen“. Ohne Migration verliere Deutschland aber in den kommenden 10 Jahren fünf Millionen Arbeitskräfte – dann drohe „eine Dauerkrise“. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Schneider: Rechtsextreme größeres Problem
So erkennt der ostdeutsche Umweltminister Carsten Schneider die Herausforderungen woanders. „Als Vater von zwei Töchtern kann ich sagen: Hier sieht man das Problem in unserem Stadtbild“, postete der SPD-Mann – mitsamt eines Fotos von Männer vor einem Infostand der rechtsextremen Jungen Nationalisten (früher NPD-Jugend). Foto: IMAGO/Christian Spicker

