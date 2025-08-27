„Kein Geld für Sozialstaat“ – so schief ist die Behauptung von Merz

Bundeskanzler Friedrich Merz warnt vor einem unfinanzierbaren Sozialstaat und drängt auf Reformen. Doch wie realistisch ist sein düsteres Szenario? Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt, dass die öffentlichen Sozialausgaben in Deutschland zwar gestiegen, aber keineswegs außer Kontrolle geraten sind.

Merz und die Debatte um den Sozialstaat

Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf dem Landesparteitag der CDU in Niedersachsen erneut Alarm geschlagen und Reformen des Sozialstaats gefordert. „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar“, erklärte Merz.

Mit dieser Aussage wirft er die Frage auf, wie stark die Sozialausgaben tatsächlich gestiegen sind und ob wirklich ein explodierender Sozialstaat droht. Das Bundesarbeitsministerium unter Leitung von SPD-Chefin Bärbel Bas hatte bereits angekündigt, eine Kommission einzurichten, um sozialstaatliche Fragen zu prüfen.

Tatsächlich zeigt ein genauer Blick auf die sozialen Ausgaben ein anderes Bild, wie „Monitor“ berichtet. Zwar sind die öffentlichen Sozialausgaben in den letzten Jahren gestiegen, doch der Anstieg verläuft im Rahmen des Üblichen. Im Jahr 2022 betrugen die Ausgaben 27,9 % des Bruttoinlandsprodukts, was unter dem Corona-Spitzenwert liegt. Selbst im Vergleich zu 2010 ist der Anstieg mit nur 0,8 % sehr moderat. Experten sehen diese Entwicklung als stabil und keineswegs außergewöhnlich.

Wie real ist das Finanzierungsproblem?

Merz mahnt immer wieder, dass der Sozialstaat die volkswirtschaftlichen Grenzen erreicht habe. Doch ein europäischer Vergleich zeigt: Deutschland steht bei den Sozialausgaben zwar im oberen Bereich, bleibt jedoch hinter Ländern wie Frankreich oder Finnland zurück. Auch die langfristige Entwicklung der letzten 20 Jahre spricht gegen eine Dramatik. Laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung verzeichnete Deutschland zwischen 2002 und 2022 einen preisbereinigten Anstieg der Sozialausgaben von lediglich 26 %, was zu den niedrigsten Zuwächsen innerhalb der EU gehört.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den internationale Vergleiche immer wieder hervorheben, ist der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Sozialausgaben. Länder wie die USA, die Niederlande oder die Schweiz weisen zwar geringe öffentliche Ausgaben auf, haben jedoch verpflichtende private Systeme, die ähnlich hohe Gesamtausgaben verursachen. Dies fehlt oft in der Wahrnehmung und verzerrt das Bild eines angeblich explodierenden Sozialstaats.

