Merz löst Union-Zoff aus: Söder tobt wegen Israel-Kurs

Zwischen CSU-Chef Markus Söder und Kanzler Friedrich Merz eskaliert der Streit um die deutsche Waffenpolitik gegenüber Israel. Söder hält Merz’ Embargo-Entscheidung für einen fatalen Fehler und fühlt sich von der CDU übergangen. Nun sucht die CSU nach einem Weg, die Entscheidung im Bundessicherheitsrat neu bewerten zu lassen – und hofft auf mildernde Signale aus Israel.

Merz und Söder: Streit um Israel-Embargo

Zwischen CSU-Chef Markus Söder und Kanzler Friedrich Merz knirscht es gewaltig. Söder kritisiert die von Merz angekündigte Waffenpolitik gegenüber Israel und nennt sie einen „Fehler“. Besonders ärgert ihn, dass er in die Entscheidung nicht einbezogen wurde. Ein CSU-Insider erklärte dazu gegenüber der „Bild„: „Es geht jetzt um die Exit-Strategie.“

Söder und die CSU wollen den Bundeskanzler dazu bringen, seine Entscheidung zu überdenken. Ihr Kurs: Kritik an Israels Regierung unter Benjamin Netanjahu ist angebracht. Sanktionen oder ein Lieferverbot von Waffen dagegen nicht.

Eine mögliche Schlichtung könnte durch einen Vertrauten beider Politiker erfolgen: CSU-Innenminister Alexander Dobrindt. Er genießt das Vertrauen von Söder und Merz und hat sich in der Vergangenheit als geschickter Vermittler bewiesen.

Dobrindt war maßgeblich daran beteiligt, Merz bei den Koalitionsverhandlungen zu unterstützen und dessen Wahl zum Kanzler zu sichern. Doch der aktuelle Konflikt wirkt wie eine Wiederholung der alten Merkel-Ära. Damals fühlte sich die CSU bei der Flüchtlingskrise 2015 von der CDU übergangen, als Angela Merkel ihren Alleingang durchsetzte.

Hoffnung auch auf Netanjahu

Die CSU sieht Merz’ Entscheidung als historisch problematisch, vergleicht sie offen mit Merkels Asylpolitik. Der derzeitige Vorschlag ist, die neue Waffenpolitik im Bundessicherheitsrat neu zu bewerten. Dort könnte nach Fortschritten bei Waffenstillstandsverhandlungen eine andere Lageeinschätzung beschlossen werden. Dies gäbe Merz Spielraum, seine Entscheidung anzupassen, ohne seine Autorität zu gefährden.

Auch Netanjahu könnte ein Schlüssel für die Lösung sein. Die CSU hofft auf mildernde Worte von Israels Regierungschef, der am Sonntag bereits Merz verteidigte. „Merz ist ein guter Freund Israels“, erklärte Netanjahu, kritisierte jedoch den Einfluss „falscher Fernsehberichte“ auf die Entscheidung.

