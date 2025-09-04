Merz-Regierung toppt sogar die Ampel – und das ist nicht positiv gemeint

Bislang läuft es nicht rund für Schwarz-Rot. Nach wenigen Monaten als neue Bundesregierung ist von Aufbruch keine Spur mehr. Zwar konnte Friedrich Merz als „Außenkanzler“ unter anderen in Washington Ausrufezeichen setzen. In Deutschland aber ist seine Regierung nicht auf Kurs. Über den Reformeifer beim Umbau des Sozialstaates gibt es offenen Zoff, die Union will mehr kürzen und sparen als die SPD.

Auch die Wählerinnen und Wähler haben längst mitbekommen, dass der Regierungsmotor in Berlin stottert – und sind über die Performance frustriert.

Sogar unbeliebter als die Scholz-Ampel

Was fast unmöglich erschien, ist nun traurige Realität: Die Merz-Regierung ist jetzt schon unbeliebter als die gescheiterte Ampel. Laut einer „Deutschlandtrend“-Umfrage für die ARD sind 75 Prozent unzufrieden. Lediglich 22 Prozent sind einverstanden. Die Scholz-Regierung lag zu diesem Zeitpunkt, trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise, also schlechteren Ausgangsbedingungen, bei Zustimmungswerten von 47 Prozent. Wo soll das also noch enden für die Merz-Koalition, wenn sie nicht rasch die Kurve kriegt?

Schaut man sich die Stimmungslage genauer an, erscheint das Bild sogar noch dramatischer. Der Anteil der Unzufriedenen ist im Vergleich zur letzten Umfrage um sechs Prozentpunkte gestiegen. Bei den Parteianhängern sind es nur noch die Unionswähler, die der Regierung mit 57 Prozent Zufriedenheit ein positives Zeugnis aussprechen. Alle anderen sind mehrheitlich nicht happy.

Merz-Regierung: Grünen-Anhänger noch etwas zufriedener als SPD-Wählerschaft

Pikant: Grünen-Wähler (31 Prozent zufrieden) kommen mit Schwarz-Rot sogar etwas besser klar als SPD-Anhänger (25 Prozent). Das sagt schon viel aus über den Rückhalt der Merz-Regierung im SPD-Lager!

Passend zur Mentalität der Totalopposition ist vor allem die AfD-Klientel mit der Bundesregierung unzufrieden. Satte 98 Prozent sagen das laut ARD-Umfrage!