Baby-Überraschung in der Merz-Regierung! Ministerin verkündet ihre Schwangerschaft

Es wird das zweite schwarz-rote Baby! Nach der Koalitionsbildung brachte bereits SPD-Staatsministerin Elisabeth Kaiser im Juli ein Kind zur Welt. Die 38-Jährige ist Beauftragte der Merz-Regierung für Ostdeutschland. Nun gibt es eine neue Baby-Nachricht – und die betrifft ebenfalls eine Sozialdemokratin.

Bundesbauministerin Verena Hubertz machte am Freitag (22. August) über ihre Accounts in den Sozialen Medien öffentlich, dass sie schwanger ist. Die ledige 37-Jährige erwartet ihr erstes Kind.

+++ Lesenswert: Rente unter Kanzler Merz: Düstere Befürchtungen greifen um sich +++

„In großer Vorfreude – wir bekommen ein Baby!“

Rundum glücklich, in den Armen ihres Partners, blickt die Ministerin in die Kamera. Darunter steht: „In großer Vorfreude. Wir bekommen ein Baby!“ Gegenüber dem „Volksfreund“ aus Trier erklärte Hubertz: „Mir geht es sehr gut!“. Der errechnete Geburtstermin sei im Januar.

Die Reaktionen auf die Baby-Nachricht lassen nicht lange auf sich warten. Schon wenige Minuten nach Veröffentlichung des Posts kommentiert Vizekanzler Lars Klingbeil: „So schön! Herzlichen Glückwunsch, liebe Verena Hubertz“. SPD-Kabinettskollegin Reem Alabali Radova (35), selbst seit 2023 Mutter, schreibt: „Ich freue mich sehr für euch!“ Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU wünscht „Alles Gute“.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kanzler Merz hat mit Windeln nichts mehr zu tun

Die SPD setzte nach dem Koalitionswechsel unter Kanzler Merz auf einen Generationsumbruch mit einigen jüngeren Gesichtern in der ersten Reihe.

Parteichef Lars Klingbeil (47) ist seit Sommer 2024 Vater eines Sohnes. So stehen mehrere SPD-Regierungsvertreter vor der Herausforderung, das Familienleben mit ihren Babys beziehungsweise Kleinkindern und die Regierungsgeschäfte miteinander zu verbinden. Keine leichte Aufgabe, vor allem in diesen Krisenzeiten!

Weitere Nachrichten für dich:

Kanzler Friedrich Merz ist da als Vater schon lange raus. Mit Windeln wechseln oder Kita-Problemen hat er privat nichts mehr zu tun. Seine drei Kinder sind alle erwachsen.