Sat.1-Experte nimmt Renten-Tipp von Merz auseinander – „Was kann ich mir davon leisten?“

Sollte man auf diesen Renten-Tipp des Kanzlers als junger Mensch vertrauen? Sat.1-Experte Daniel Engelbarts meint: nein! „Das ist kein guter Rentenplan“, so sein hartes Fazit. Er bezieht sich auf einen Clip von Friedrich Merz, der aktuell im Netz viral geht.

Darin hatte Merz die Frage eines jungen Bürgers beantwortet, der sich Sorgen um seine spätere Rente macht. Der Bundeskanzler versuchte ihn zu beruhigen.

Merz will junge Leute beruhigen – aber ist sein Plan wirklich sinnvoll?

„Sollte ich mir jetzt schon Sorgen um die Rente machen?“, lautete die Frage an den deutschen Regierungschef. Merz antwortete entspannt: „Nein – vorausgesetzt du tust in jungen Jahren genug für deine Altersvorsorge. Verlass dich nicht nur auf die gesetzliche Rentenversicherung. Ein ganz klein bisschen zu sparen im Monat, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, und das über eine lange Zeit, sichert ein sicheres Alterseinkommen.“

Merz fügte hinzu, dass man damit „gar nicht früh genug anfangen“ könne. In diesem Punkt stimmt Daniel Engelbarts, der „Spardetektiv“ von Sat.1, noch zu. Es sei besser, klein anzufangen als gar nicht. Aber 10 Euro pro Monat? Das sei deutlich zu wenig, meint er!

Sat.1-Experte macht Beispielrechnung – und da kommt viel zu wenig raus

Engelbarts macht eine Beispielrechnung. Wer monatlich 10 Euro spare und das über 40 Jahre, komme bei einer jährlichen Durchschnittsrendite von 6 Prozent (ETF-Fondsplan) auf gerade mal 20.000 Euro.

„Hört sich recht solide an, aber was kann ich mir dafür wirklich leisten? Das sind gerade mal 80 Euro für die nächsten 20 Jahre monatlich in der Rente“, so der Finanzexperte. Hinzu komme noch die Inflation. In 40 Jahren seien 20.000 Euro weitaus weniger wert als heute. Daher brauche es eine deutlich höhere Sparquote, so Engelbarts.

Anders als Merz empfiehlt der TV-Experte, dass man 10-15 Prozent des Nettogehalts in die private Altersvorsorge stecken sollte. Also eher rund 200-400 Euro pro Monat und weiter steigend mit Lohnerhöhungen, statt 10 oder 20 Euro, wie der Kanzler sagte.