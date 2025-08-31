Am Volk vorbei regieren? Mehrheit will völlig andere Reformen als die Merz-Regierung

Hat die Merz-Regierung die Kraft, große Reformen im Sozialstaat anzugehen und Deutschland wieder auf Kurs zu bringen? Viele zweifeln daran und noch mehr wünschen sich Veränderungen, die aber teilweise die Union und teilweise die SPD kaum werden umsetzen wollen. Mehr dazu in der Fotostrecke.

Diese Reformen im Sozialstaat wünschen sich die Deutschen

Kanzler Friedrich Merz behauptet, Deutschland könne den Wohlfahrtsstaat in seiner heutigen Form „nicht mehr finanzieren“. Tatsächlich drohen die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung in den kommenden Jahren aufgrund des demographischen Wandels enorm anzusteigen. Foto: IMAGO / Political-Moments, IMAGO / IlluPics Auch die Zukunft der Rente steht in Frage. Kann das Rentenniveau für die Nach-Babyboomer-Generation gehalten werden? Immer weniger Kinder werden geboren – wer soll die Beiträge zahlen? Foto: IMAGO/Shotshop Tatsächlich wünscht sich der Deutschen offenbar große Reformen im Sozialstaat – nur passen die nicht zusammen mit der Agenda von Schwarz-Rot, vor allem nicht mit den Positionen der Union. Foto: IMAGO/Wolfilser Laut einer Forsa-Umfrage für RTL und ntv sind 82 Prozent für grundlegende Reformen, doch meinem damit vor allem, dass mehr Schultern den Sozialstaat tragen sollen. Foto: IMAGO / suedraumfoto So wünschen sich 51 Prozent die Abschaffung der privaten Krankenkassen (vor allem Jüngere und Anhänger von SPD, Grünen und Linke) – also eine Bürgerversicherung für alle. Sogar 77 Prozent sind für ein einheitliches Rentensystem, in das auch Beamte und Selbstständige einzahlen wollen. Foto: imago/Christian Ohde Mehr gefallen dürfte Merz und seiner Union, dass 70 Prozent strengere Zugangsvoraussetzungen beim Bürgergeld wollen. Fast jeder Zweite (48 Prozent) ist sogar für eine Senkung der Leistungen und für eine Abschaffung des Bürgergeldes in der aktuellen Form (46 Prozent). Die Bundesregierung will eine neue Grundsicherung einführen. Leistungskürzungen sind mit dem linken SPD-Flügel aber kaum umsetzbar. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Was ebenfalls für Schwarz-Rot leichter umsetzbar scheint: 86 Prozent wollen im Gesundheitsbereich mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie sowie eine Zusammenlegung der gesetzlichen Krankenkassen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Weitere Nachrichten für dich: