Es rumort in der CDU! Standpauke für Kanzler Merz: „Nicht mit der Kettensäge“

Dennis Radtke, Vorsitzender des CDU-Sozialflügels (CDA), hat die unionsgeführte Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz zu mehr Bedacht bei Sozialreformen aufgerufen.

Beim Bundesausschuss der CDA in Frankfurt betonte Radtke: „Es kann nicht sein, dass Menschen Angst bekommen, dass es für sie am Ende nicht mehr reicht.“ Die Botschaft der Regierung müsse sein, dass es auch künftig eine armutsfeste Rente gebe.

Standpauke für Merz: „Wir verprellen ohne Not Menschen“

Radtke distanzierte sich von der Diskussion über eine Rente mit 70. Zudem kritisierte er die stattfindenden Reformdebatten: „Wir verprellen ohne Not Menschen auf dem Weg zu notwendigen Reformen.“

Besonders am Begriff „Herbst der Reformen“ störte er sich. Er erklärte, dass man Themen wie die Rente oder das Bürgergeld nicht einfach „nebenbei“ reformieren könne, da sie zu komplex seien.

CDA-Chef wirft dem Kanzler „Alarmismus“ vor

Radtke sieht wachsende soziale Spannungen und warf Merz Alarmismus vor. Im Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)“ sagte er: „Es gibt Reformbedarf, nur bitte nicht mit der Kettensäge.“ Dessen Aussage, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar, bezeichnete er als „Alarmismus“. Er warnte vor den Folgen eines Vertrauensverlusts der Bundesregierung. „Gewinnt diese Regierung das Vertrauen nicht zurück, wird sie bei der nächsten Wahl vermutlich nicht von einer demokratischen Oppositionspartei abgelöst.“

Darüber hinaus machte Radtke auf die sozialen Herausforderungen im Alltag aufmerksam. Mieten seien zu einer zentralen sozialen Frage geworden. Zudem arbeiteten viele Menschen hart, ohne wirtschaftlich voranzukommen. „Die wichtigste Aufgabe dieser Regierung ist es, ‚all in‘ zu gehen im Kampf für den Erhalt unserer liberalen Demokratie.“

